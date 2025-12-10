Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в списъка на ЮНЕСКО?

Италианските готвачи са в очакване. Днес ЮНЕСКО трябва да вземе окончателно решение дали да включи италианската кухня в списъка на нематериалното културно наследство.



Кандидатурата представя италианската кухня от пицата и пастата до десертите каноли като социален ритуал, който обединява семействата и общностите.

Списъците на ЮНЕСКО вече включват отделни ястия от редица държави, но италианското предложение е първото за включване на цялостна кулинарна традиция.

Италианският премиер Джорджа Мелони подкрепи кандидатурата и нарече италианската храна символ на "култура, идентичност, традиция и сила".