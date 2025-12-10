БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в списъка на ЮНЕСКО?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Италианският премиер подкрепи кандидатурата и нарече италианската храна символ на "култура, идентичност, традиция и сила"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Италианските готвачи са в очакване. Днес ЮНЕСКО трябва да вземе окончателно решение дали да включи италианската кухня в списъка на нематериалното културно наследство.

Кандидатурата представя италианската кухня от пицата и пастата до десертите каноли като социален ритуал, който обединява семействата и общностите.

Списъците на ЮНЕСКО вече включват отделни ястия от редица държави, но италианското предложение е първото за включване на цялостна кулинарна традиция.

Италианският премиер Джорджа Мелони подкрепи кандидатурата и нарече италианската храна символ на "култура, идентичност, традиция и сила".

#национална кухня #паста #пица #десерти #Италия #ЮНЕСКО

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
3
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
4
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
ЕК започна разследване на "Гугъл"
6
ЕК започна разследване на "Гугъл"

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
4
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
6
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...

Още от: Любопитно

В небето над Бахрейн: Двама ентусиасти скочиха от хеликоптер на височина 1200 метра
В небето над Бахрейн: Двама ентусиасти скочиха от хеликоптер на височина 1200 метра
Париж посреща Коледа с празнична украса Париж посреща Коледа с празнична украса
Чете се за: 00:45 мин.
Наградите "Златен глобус" - кои са номинираните тази година Наградите "Златен глобус" - кои са номинираните тази година
Чете се за: 00:42 мин.
Вместо "бургер" - "веджи диск": Пол Маккартни се обяви срещу забраната на ЕС Вместо "бургер" - "веджи диск": Пол Маккартни се обяви срещу забраната на ЕС
Чете се за: 00:37 мин.
Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова елха Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова елха
Чете се за: 00:45 мин.
"Празник на О-солената риба" се проведе в Созопол (СНИМКИ) "Празник на О-солената риба" се проведе в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за догодина
Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Спират водата в части на София - вижте къде Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Зеленски обяви, че е готов за избори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Победа за френския премиер: Одобриха бюджета за социално осигуряване
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ