БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слънчева сряда, преди обяд на места с мъгли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
слънчева сряда обяд места мъгли
Снимка: илюстративна
Слушай новината

В сутрешните часове в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 6°, в София – около 2°. През деня над страната ще има разкъсана висока облачност, а преди обяд в низините – ниска облачност или мъгла. Почти тихо време с максимални температури между 9° и 14°, в София – около 11°.

По Черноморието ще има предимно висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 11°. Температурата на морската вода е от 12° до 14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще има разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

През следващите дни ще бъде почти тихо или със съвсем слаб западен вятър. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и намалява, на места до слънчево. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15°.

По-значителни временни увеличения на облачността ще има в петък над източната половина от страната, където на отделни места е възможно слабо и за кратко да превали.

#сутрешни мъгли #предимно слънчево #ниска облачност #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
3
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
ЕК започна разследване на "Гугъл"
5
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
6
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
6
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...

Още от: Времето

Мъгли сутрин, слънце следобед в цялата страна
Мъгли сутрин, слънце следобед в цялата страна
Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник
Чете се за: 01:55 мин.
Без валежи и със сутрешни мъгли през следващите дни Без валежи и със сутрешни мъгли през следващите дни
Чете се за: 02:30 мин.
Студено сутрин, после слънце: Температури от 0° до 15° Студено сутрин, после слънце: Температури от 0° до 15°
Чете се за: 01:30 мин.
Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12° Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12°
Чете се за: 02:40 мин.
Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14° Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14°
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 04:35 мин.
Регионални
Българската гайда и гайдарското свирене вече са част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО Българската гайда и гайдарското свирене вече са част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
В "Референдум": 46% от българите смятат, че кабинетът...
Чете се за: 00:35 мин.
Общество
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ