В "Референдум": 46% от българите смятат, че кабинетът "Желязков" ще управлява още няколко месеца

46% от българите смятат, че кабинетът "Желязков" ще продължи работа още няколко месеца. Това показва проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум". 32 на сто са на мнение, че правителството ще оцелее до президентските избори.

58 на сто от анкетираните смятат, че младежката енергия на протеста ще доведе до политическа промяна. Всеки трети е на мнение, че няма да има такава промяна. С "не знам" отговарят 11%.

Хората категорично смятат, че с поведението си политиците задълбочават разделението в обществото (87%).