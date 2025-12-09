БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В "Референдум": 46% от българите смятат, че кабинетът "Желязков" ще управлява още няколко месеца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
Общество
Запази

Започнаха ли младите хора да се интересуват от политика и какво очакват да се промени в държавата?

референдум българите смятат кабинетът желязков продължи работа няколко месеца
Слушай новината

46% от българите смятат, че кабинетът "Желязков" ще продължи работа още няколко месеца. Това показва проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум". 32 на сто са на мнение, че правителството ще оцелее до президентските избори.

58 на сто от анкетираните смятат, че младежката енергия на протеста ще доведе до политическа промяна. Всеки трети е на мнение, че няма да има такава промяна. С "не знам" отговарят 11%.

Хората категорично смятат, че с поведението си политиците задълбочават разделението в обществото (87%).

#живот на правителството #кабинета "Желязков" #предаването "Референдум" #"Референдум"

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
3
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
6
ЕК започна разследване на "Гугъл"

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
6
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...

Още от: У нас

София заблестя с украса за Коледа
София заблестя с украса за Коледа
България е на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата България е на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата
Чете се за: 01:25 мин.
Награда за БНТ: Мая Димитрова беше отличена от фондация “Антикорупционен фонд” Награда за БНТ: Мая Димитрова беше отличена от фондация “Антикорупционен фонд”
Чете се за: 01:07 мин.
Красимир Вълчев: Родителските срещи не са планирани заради протеста, а отдавна Красимир Вълчев: Родителските срещи не са планирани заради протеста, а отдавна
Чете се за: 03:20 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол
Чете се за: 03:12 мин.
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от...
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ