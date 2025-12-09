БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Вълчев: Родителските срещи не са планирани заради протеста, а отдавна

Елиана Димитрова
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Просветният министър увери, че съвпадението между срещите и утрешния протест е случайно

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Родителските срещи в утрешния ден на протест в София, за които алармираха депутати от опозицията, са планирани отдавна, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Той опроверга и твърдения в социалните мрежи за "тайно окръжно" към Регионалните управления по образованието за ограничаване на езиковите паралелки. Вълчев обясни, че намеренията на министерството са обявени още през лятото. Става въпрос само за средни училища, в които езиците са неоснователно раздути и където отделни предмети не се изучават на съответния език.

Красимир Вълчев обясни, че още през лятото с предложените промени в Учебния план е заявено намерението "интензивно" чужд език да се учи само в езиковите гимназии и средните училища, в които основни предмети като химия, физика, биология се учат на съответния език в 9-ти и 10-ти клас. Сега е добавено "разширено" чужд език да могат да учат само средни училища с високи резултати по български и математика след 10-ми клас. Прави се, за да се наблегне повече на българския и математиката.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Факт е, че ние сме фаворитизирали чуждия език. Ако погледнете в момента - рамковия учебен план с интензивно изучаване на чужд език е 998 часа, по български е 560, по математика- 420. Тоест математика и български заедно са по-малко отколкото чужд език."

Министърът отрече Указанията към Регионалните управления да са били тайни. Каза обаче, че те не са окончателни. На място ще се действа според конкретните обстоятелства и ще се търсят балансирани решения.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Не е тайно, дори е публикувано на сайта на Регионално управление. Всяка година пускаме подобно писмо, с което даваме насоки за План-приема...Това са по-скоро едни първоначални насоки, които имат за цел да се обсъди на областно ниво всеки един случай доколко е уместно училищата да освободят пространство в учебния план за разширяване на обучението по други предмети."

Красимир Вълчев каза и че не е вярно, че министерството нарочно е планирало родителски срещи по време на протеста утре. Всяко училище решава кога да ги проведе.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Категорично няма такива указания. В началото на годината и през декември се правят най-много родителски срещи, така че говорим за чисто случайно съвпадение. Тези седмици са изключително наситени с родителски срещи, които са планирани далеч преди протеста."

Според министъра всеки ден статистически се провеждат 875 родителски срещи в българските училища.

