Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)

Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места в България. Митингите започнаха в 18:00 ч.
Хора от различни краища на Лудогорието се събраха на площад „Възраждане“ в Разград, за да изразят гражданската си позиция.
Ахмед: „Стачки правят само и само да седнат на стола. Делението никак не е хубаво. Според мен всички трябва да са еднакви.“
Под звуците на песента на Емил Димитров „Моя страна, моя България“ протестиращите заявиха, че не искат поредни осми избори, а стабилно правителство и гаранция за демокрацията в страната. Обявиха се срещу хаоса, омразата и уличните преврати.
Елиз: „Нашата позиция е за стабилна България, за ред, сигурност и работа. Не искаме хаос, не искаме избори.“
„Столицата на заедността“ – така беше определена Белица от хората, събрали се на митинга, организиран от ДПС. Участниците издигнаха плакати с призиви: „Не на уличните преврати, насилието и омразата“. Те поискаха мир и спокойствие.
Радослав Ревански, зам.-председател на ДПС и кмет на община Белица: „Не на анархията. Младите хора ще загубят най-много, ако има анархия и няма правителство. Не искаме да бъдем противопоставяни – софиянци, якорудчани, хора от Белица и Гърмен. Не, ние всички сме български граждани. А това, че шепа шарлатани от ПП–ДБ и около Радев се опитват да насаждат тази омраза – ние ще им отвърнем с любов. На камъните отговаряме с цветя, на омразата – с любов.“
Митингът „В защита на стабилността в държавата и в подкрепа на правителството“ в Кърджали се проведе на площад „Освобождение“, където беше изградена специална сцена.
„Идвам тук с мирна цел, ясна цел. Подкрепям Пеевски – това е.“
„Главно подкрепям и кмета. Това е. Новият кмет – това, което прави за града през последните две години – е видно. Отдавна не сме го виждали.“
„Аз съм тук, за да покажа, че в България може да се възстанови диалогът.“
Хиляди жители от цяла Бургаска област излязоха на протест и в Руен. Хората поискаха държавният бюджет да бъде приет и да не се допуска дестабилизация.
„Ние сме "за" стабилна и работеща държава. Сега е лошо време за масови протести. Искаме правителство.“
Многолюден беше и митингът в Шумен. В него се включиха хора от общини, управлявани от ДПС. Те поискаха работещи институции и стабилно правителство.
„Крачка преди да влезем в еврозоната не са ни нужни избори. Много станаха вече тези избори.“
„Всички сме еднакви, затова не трябва да има омраза. Няма значение дали сме турци, помаци, роми, българи.“
„Заедност, взаимно уважение и гледане в една посока – тогава се случват нещата. Това е проблемът на хората от ПП–ДБ, защото виждат как през последната година във всички общини в България настъпи бързо развитие. Хората искат да пипнат, да ходят по асфалт и вярват на дела.“