Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)

Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места в България. Митингите започнаха в 18:00 ч.

Хора от различни краища на Лудогорието се събраха на площад „Възраждане“ в Разград, за да изразят гражданската си позиция.

Ахмед: „Стачки правят само и само да седнат на стола. Делението никак не е хубаво. Според мен всички трябва да са еднакви.“

Под звуците на песента на Емил Димитров „Моя страна, моя България“ протестиращите заявиха, че не искат поредни осми избори, а стабилно правителство и гаранция за демокрацията в страната. Обявиха се срещу хаоса, омразата и уличните преврати.

Елиз: „Нашата позиция е за стабилна България, за ред, сигурност и работа. Не искаме хаос, не искаме избори.“

„Столицата на заедността“ – така беше определена Белица от хората, събрали се на митинга, организиран от ДПС. Участниците издигнаха плакати с призиви: „Не на уличните преврати, насилието и омразата“. Те поискаха мир и спокойствие.

Радослав Ревански, зам.-председател на ДПС и кмет на община Белица: „Не на анархията. Младите хора ще загубят най-много, ако има анархия и няма правителство. Не искаме да бъдем противопоставяни – софиянци, якорудчани, хора от Белица и Гърмен. Не, ние всички сме български граждани. А това, че шепа шарлатани от ПП–ДБ и около Радев се опитват да насаждат тази омраза – ние ще им отвърнем с любов. На камъните отговаряме с цветя, на омразата – с любов.“

Митингът „В защита на стабилността в държавата и в подкрепа на правителството“ в Кърджали се проведе на площад „Освобождение“, където беше изградена специална сцена.

„Идвам тук с мирна цел, ясна цел. Подкрепям Пеевски – това е.“ „Главно подкрепям и кмета. Това е. Новият кмет – това, което прави за града през последните две години – е видно. Отдавна не сме го виждали.“ „Аз съм тук, за да покажа, че в България може да се възстанови диалогът.“

Хиляди жители от цяла Бургаска област излязоха на протест и в Руен. Хората поискаха държавният бюджет да бъде приет и да не се допуска дестабилизация.

„Ние сме "за" стабилна и работеща държава. Сега е лошо време за масови протести. Искаме правителство.“

Многолюден беше и митингът в Шумен. В него се включиха хора от общини, управлявани от ДПС. Те поискаха работещи институции и стабилно правителство.