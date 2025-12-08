БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Чете се за: 00:50 мин.
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:50 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
По думите му в проектобюджета няма промяна в частта за образование

Снимка: БТА
И образователният министър Красимир Вълчев коментира бюджета за догодина. Пред журналисти в Пазарджик той заяви, че текущите разходи в него са добре, но капиталовите са недостатъчни. По думите му в проектобюджета няма промяна в частта за образование.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Ще има 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал. За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не са с голям бюджетен ресурс. Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови няма средства. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата."

#министър Красимир Вълчев #повече пари за образование и наука #бюджет за образование

