Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия

Володимир Зеленски заяви този вечер, че Киев няма "законно", нито "морално" право да отстъпва украински територии на Русия. Териториалният въпрос е централен момент в продължаващите преговори за мирен план с американско посредничество.

Според украинския президент, планът ще бъде готов до утре. Новите предложения са в 20 точки, но няма компромис по въпроса за териториите. Зеленски разговаря с европейски лидери в Лондон и Брюксел.

Днешните разговори идват след критиките на президента Тръмп срещу Зеленски, че още дори не е прочел последния вариант на плана за спиране на войната, изготвен след разговори във Флорида. Там преговаряха украинска и американска делегация. Кремъл обяви днес, че не е запознат с резултатите от тези срещи.