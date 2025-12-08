БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Чете се за: 00:50 мин.
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:50 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия

Украинският президент разговаря с европейски лидери в Лондон и Брюксел

Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
Володимир Зеленски заяви този вечер, че Киев няма "законно", нито "морално" право да отстъпва украински територии на Русия. Териториалният въпрос е централен момент в продължаващите преговори за мирен план с американско посредничество.

Според украинския президент, планът ще бъде готов до утре. Новите предложения са в 20 точки, но няма компромис по въпроса за териториите. Зеленски разговаря с европейски лидери в Лондон и Брюксел.

Днешните разговори идват след критиките на президента Тръмп срещу Зеленски, че още дори не е прочел последния вариант на плана за спиране на войната, изготвен след разговори във Флорида. Там преговаряха украинска и американска делегация. Кремъл обяви днес, че не е запознат с резултатите от тези срещи.

