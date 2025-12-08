БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Климатът - горещата истина": Температурите се покачват, сезоните са нестабилни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

Средните температури са се повишили с близо градус, а горещите вълни се задържат по-дълго

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европа и светът се затоплят през последните петдесет години. Зимата на 2023 година беше една от най-топлите, а лятото на 2024 година постави абсолютен рекорд по горещи вълни. Как се променя климатът на България и какво да очакваме? – Отговорите в рубриката ни "Климатът: горещата истина".

Сезоните вече не са това, което бяха. Снеговалежите у нас се изместват към март и април. И дори в Рила и Пирин снежната покривка е с 30-40% по-тънка от нормата преди 20 години.

Доц. Лилия Бочева, НИМХ: "Фактът, че в ниската част на страната нямаме райони с постоянно задържаща се снежна покривка, по-скоро наблюдаваме петнист характер на снежната покривка и задържане за не повече от седмица. Означава, че действително поне моето поколение в детството си е гледало различна зима от тази, която имаме в момента."

С 0,9 градуса средно се е повишила температурата в България от средата на миналия век до сега. Изглежда малко, но променя и климата, и средата, в която живеем.

Доц. Лилия Бочева, НИМХ: "Имаме нарастване на температурите през всички сезони. След 2000 година особено, повечето години са с отклонения над нормите, така че миналата година, 2024, беше най-топлата, която е регистрирана до този момент."

Тогава в продължение на девет дни термометрите в Сандански всеки ден са показвали над 40 градуса – абсолютен рекорд за най-тежка гореща вълна у нас.

Доц. Лилия Бочева, НИМХ: "Тази година, 2025, лятото също се показва доста топло през юли, но там поредните дни бяха от порядъка на седем в района на Петрич и шест в района на Сандански. Не че преди не е имало такива температури, просто продължително задържане означава нещо различно, както за хората, така и за околната среда."

На разкопките на Хераклея Синтика, проф. Людмил Вагалински и хората от екипа му, усещат как се променят летата у нас.

Проф. Людмил Вагалински: "Трудно е! Над 40 градуса на сянка – 42-43-44. Това лято пак имаше такива горещини. Намалявам работното време да речем от 6 до 12, защото след 12 не се диша и уредите дори отказват. Радвам се, че нямахме такива здравословни проблеми и никой не е пострадал, защото пък и работим с машини на големи дълбочини, взимаме мерки."

Климатичните промени не са само „все по-топло“. Те означават и нестабилност. Защо в реките няма достатъчно вода, след като според статистическите данни средните нива на валежите се запазват?

Доц. Лилия Бочева, НИМХ: "По-слабият приток по-скоро се дължи не толкова на недостига на количество валежи, колкото на типа валежи, които падат, нараства приноса на краткотрайните интензивни валежи, каквито са летните валежи или каквито наблюдавахме и сега през есента, силни интензивни валежи, които водят по-скоро до бедствия в регионално и в локално, отколкото до принос към реките."

Температурни рекорди, горещи вълни, суша и нестабилните сезони не са просто метеорологични факти – те са предупреждение. Въпросът е как светът ще отговори на това предизвикателство.

#"Климатът: Горещата истина"

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
2
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
3
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК
4
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат...
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две международни състезания
5
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две...
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
6
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос",...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
3
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
4
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
6
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?

Още от: Общество

Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември
Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември
Преди протеста на опозицията: Мерки за безопасност на полицията Преди протеста на опозицията: Мерки за безопасност на полицията
Чете се за: 01:12 мин.
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
Чете се за: 04:35 мин.
Последно сбогом с поета Найден Вълчев Последно сбогом с поета Найден Вълчев
Чете се за: 01:37 мин.
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба
Чете се за: 01:05 мин.
Купуваме по-скъпи домати и краставици, но по-евтини ябълки Купуваме по-скъпи домати и краставици, но по-евтини ябълки
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ