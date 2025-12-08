ЕС с нови мерки срещу миграцията

Създава се годишен фонд за солидарност
Европейските министри на вътрешните работи се споразумяха за създаването на годишен фонд за солидарност за справянето с миграцията.
Държавите ще могат да избират как да допринасят към Фонда - или като приемат мигранти от страни, изложени на натиск, или като плащат финансови вноски. България е избрала да приема мигранти. Според последните оценки на Европейската комисия, Кипър, Гърция, Италия и Испания са страните, към които има най-голям миграционен поток.
Според данните от предходни години, България и още пет държави са потенциално застрашени от значителна миграционна вълна. Страната ни ще може да поиска намаляване на участието си във Фонда за солидарност. Вътрешните министри одобриха и нов регламент за по-лесно връщане на незаконни мигранти в страните, от които идват.
Магнус Брунер, еврокомисар на ЕС по вътрешните работи и миграцията: "Намираме се в повратна точка на европейската политика в областта на миграцията и убежището като цяло. Постигнахме резултати по различни теми, като връщането на бежанци, което беше едно от липсващите парчета в политиката в областта на миграцията и убежището в Европа. Споразумяхме се за строги мерки срещу тези, които представляват заплаха за сигурността и риск за обществената сигурност в държави членки на Европейския съюз."
Расмус Стоклунд, министър на вътрешните работи на Дания:
"Съществува и възможността държавите членки да арестуват незаконни мигранти, както и страните да създават центрове за връщане в сътрудничество с трети държави. По този начин ще могат да гарантират, че хората, на които не е разрешено да останат, ефективно напускат Европа."