ЕС с нови мерки срещу миграцията

Европейските министри на вътрешните работи се споразумяха за създаването на годишен фонд за солидарност за справянето с миграцията.

Държавите ще могат да избират как да допринасят към Фонда - или като приемат мигранти от страни, изложени на натиск, или като плащат финансови вноски. България е избрала да приема мигранти. Според последните оценки на Европейската комисия, Кипър, Гърция, Италия и Испания са страните, към които има най-голям миграционен поток.

Според данните от предходни години, България и още пет държави са потенциално застрашени от значителна миграционна вълна. Страната ни ще може да поиска намаляване на участието си във Фонда за солидарност. Вътрешните министри одобриха и нов регламент за по-лесно връщане на незаконни мигранти в страните, от които идват.