7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
12% от горивата са без платени данъци и акцизи

Държавната хазна е загубила близо 580 млн. лв. от недекларирани горива през 2024 г. Това показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, по поръчка на Българската петролна и газова асоциация. Това означава, че 12% от горивата са без платени данъци и акцизи. За сравнение, в Сърбия този процент е 5 на сто.

Недекларираното потребено гориво е в общ обем 624 млн. литра, показват данните от изследването, в което са включени над 7 млн. и 800 хил. превозни средства в страната. Предполагаемите основни източници на нерегистрирано гориво са такова, идващо от безмитните бензиностанции от Турция, субсидирано земеделско гориво и от малка българска рафинерия.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "Много важна точка в този анализ е, че се констатира, че имаме проблеми по цялата верига – от производството до разпространението, което е нормално – когато имаме гориво, което циркулира, то трябва да идва от някъде."

Тихомир Безлов, гл. експерт в Центъра за изследване на демокрацията: "За да се случва това, ви трябват бензиностанции, които правят големи обороти и избягват, има пак данни как избягват електронните системи с фискална памет на НАП, които работят в реално време."

Сред предполагаемите канали за разпространение на нерегистрирано гориво са и ведомствени обекти в строителството и транспортните фирми.

Недекларираното, но потребено гориво за миналата година е близо 12%. Негативен е фактът, че финансовата щета за държавната хазна се запазва като устойчива тенденция през последните 2–3 години.

Финансовите загуби са видими година след година. Сред предложенията за намаляване на недекларираните горива са допълнителни мерки за контрол на софтуера на електронните системи с фискална памет.

Тихомир Безлов, гл. експерт в Центъра за изследване на демокрацията: "Имаме един изключително добър инструмент, който е актуален – толсистемата. Има възможност детайлно да анализирате как се движат цистерните, защото не ги пренасяте като цигарите в багажниците на автомобили."

Друга мярка е ограничаването на възможностите за „производство“ и реализация на пазара на дребно на големи обеми.

