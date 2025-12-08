БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Последно сбогом с поета Найден Вълчев

Той почина преди дни на 98 години

последно сбогом поета найден вълчев
Снимка: БТА
Близки и приятели се простиха с поета Найден Вълчев в столичния храм "Света София". Той почина преди дни на 98 години.

Вълчев е автор на текста на популярната песен "Една българска роза". По негови текстове са и песните "Някога, но не сега", "Аз те чаках", "Ние сме на всеки километър".

Съюзът на българските писатели го нарича доайенът на поетите днес. Найден Вълчев е носител на много български и чужди отличия.

Васил Петров - певец: "Една личност неподражаема, личност с изключителен талант, той е не само песенен поет, едно е да си поет, друго е песенен поет, изисква специфика и нагласа и най-вече особен талант, нека да е светъл пътят му."

Хайгашод Агасян - композитор: "Дълбоко му се покланям освен като творец и като голям човек, благородник от най-висша класа и съм щастлив, че последната песен, която направих е по негови стихове. Велик български поет, и голям човек."

Иван Радоев - актьор: "Това беше може би един от най-добрите приятели на баща ми, изключително достоен и верен приятел, такива хора рядко се срещат днешно време."

снимки: БТА

Поклон пред паметта му!

