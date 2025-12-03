БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Чете се за: 02:47 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отиде си поетът Найден Вълчев

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 09:27 мин.
У нас
Запази

Той е автор на текста на песента "Една българска роза"

Отиде си поетът Найден Вълчев
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

На 98 години почина поетът Найден Вълчев, съобщи неговият внук Филип Вълчев. Найден Вълчев е автор на популярната през 70-те години на 20-и век песен „Една българска розa".

Съюзът на българските писатели го нарича доайенът на поетите днес.

Българският поет, писател и преводач Найден Вълчев е роден на 30 август 1927 г. в с. Брестница, община Ябланица, в семейство на учител. Основното си образование завършва в родното си село, а средното - в Плевенската мъжка гимназия, където прави и първите си поетически опити. През 1951 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", но не практикува професията си, защото се отдава на литературата.

За първи път публикува свои творби във в. „Лост“ през 1946 г. По време на следването си е член на литературния кръжок „Васил Воденичарски“. Докато е в казармата пише стихове, посветени на войнишкото всекидневие, които издава в първата си стихосбирка „На южната граница“, която излиза през 1953 г.

През периода 1954 - 1955 г. работи като редактор в сп. „Български воин“ и в. „Народна армия“, от 1956 г. до 1983 г. - в сп. „Септември", от 1983 г. до 1988 г. - в сп. „Съвременник", а от 1988 г. до 1989 г. е главен редактор на сп. „Дарители". От 1996 г. до 1997 г. е културно аташе в посолството на България в Минск, Беларус. Найден Вълчев е бил член на Съюза на българските писатели, а през 1983 г. е избран за председател на секция „Поезия" на съюза.

70 ГОДИНИ СТИХОВЕ

Найден Вълчев е автор на стихосбирките „На южната граница" (1953), „Тиха победа" (1954), „Малка повест" (1956), „Пъстра палитра" (1960), „Химни и повести" (1964), „Люлякова вечер" (1968), „Лунапарк" (1970), „Синьо цвете, влак, жена" (1975), „Златен август" (1977), „Северна светлина" (1965), „Зърна за посев“ (1976), „Златен август" (1977), „Две снежинки" (1980), „Написано кленов лист" (1984), „Гигантски слалом" (1986), Избрани произведения в 2 тома (1987), „Младата луна и старата луна“ (2001), „Рай за грешни“ (2003), „През три води преплавено“ (2004), „Една българска роза“ (Избрани стихотворения, 2013). В пет книги, наречени „Попътни срещи“, издадени между 2007 г. и 2016 г., Найден Вълчев разказва в есеистично биографични четива за Елисавета Багряна, Никола Фурнаджиев, Панчо Владигеров, Христо Радевски, Валери Петров, Станка Пенчева, Веселин Ханчев, Иван Радоев, Лиана Даскалова, Светослав Обретенов, Любомир Пипков, Тодор Попов, Димчо Дебелянов, Георги Райчев, Димитър Талев, Елиас Канети, Николай Лилиев и др. През 2007 г. е публикувана „Литературна анкета“ на Панко Анчев с писателя. През 2022 г. по повод 95-ата му годишнина е издадена стихосбирката му „Лебед“. За нея Найден Вълчев казва: „Така се казва последното ми стихотворение от 2022 г. То не е посветено на никого, но инвенцията води към лебедова песен. Включено е и първото ми стихотворение от 1952 г. „На границата щъркели прелитат“ от войнишките ми стихове. Това са 70 години стихове.“

Част от поетичното творчество на Найден Вълчев е посветено на децата, като пише под псевдонима Чик Чирик. Това са стихосбирките „Българска земя" (1963), „Звъни звънче" (1968), „Фото Есперанто" (1983), „Жълъдче със шапка" (2004) и др.

Найден Вълчев е сред създателите на Съюза на преводачите в България и е негов председател от 11 март 1989 г. до 2 март 1991 г. Той е преводач от руски език. Превел е книги със стихове на поетите – Александър Пушкин, Адам Мицкевич, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Роберт Рождественски, Бела Ахмадулина и др. За работата си като преводач поетът разказва: „Превеждам стихове и автори, които са ми въздействали силно и които съм искал да бъдат прочетени и от други. Това право на желанието натоварва преводача с огромната отговорност да пренеса автора жив и здрав на другия бряг на реката. Да спаси всичките или почти всичките му достойнства и да го покаже с мисловната, емоционалната и образната му мощ." Според Найден Вълчев истинският преводач трябва да превежда това, от което не би се срамувал, да го превежда със съзнанието, че защитава вече две имена - на автора и своето.

АВТОР НА ТЕКСТОВЕ ЗА ПЕСНИ

Найден Вълчев е написал текстовете на редица популярни песни. Той е автор на текста на песента „Една българска роза" в изпълнение на Паша Христова по музика на Димитър Вълчев. Найден Вълчев пише текста през 1968 г. за 9-ия Младежки фестивал в София, но комисия го отхвърля. През 1970 г. композиторът Димитър Вълчев пише музиката към текста на Найден Вълчев за три дни и предлага на поета да участват с песента в Международния фестивал „Златният Орфей“. Песента е изпълнена от певицата Паша Христова и печели първа награда на фестивала. През 2000 г. песента „Една българска роза” е обявена за песен на 20-и век. През 2022 г. песента прозвучава по нов начин, изпълнена от „Пеещи артисти“ на Игор Марковски.

По текстове на Найден Вълчев са написани песните „Голяма песен”, „Младежки марш”, „Тиха вечер”, „Аз те чаках”, „Ние сме на всеки километър”, „Кажи коя е тъмната жена”, „Синя вечер”, „Някога, но не сега”, създадени по музика на композиторите Светослав Обретенов, Любомир Пипков, Филип Кутев, Константин Илиев, Тодор Попов, Йосиф Цанков, Петър Ступел, Атанас Бояджиев, Емил Георгиев, Тончо Русев, Митко Щерев и др.

През целия си творчески път Найден Вълчев се стреми да бъде актуален като проблематика, като тема. Свидетелство са: интимните му стихотворения „Жена", стихотворенията, посветени на природата - „Еделвайс", стихотворенията пътеписи, стихотворенията, свързани с героичното минало и любовта към родното.

Найден Вълчев притежава колекция от над 60 книги с автографи на свои колеги с посвещения към него, събирани през творческия му живот.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Найден Вълчев е носител на много български и чужди отличия. През 1979 г. той печели първа награда за текст на песента „Българска кръв" в Конкурса на Министерството на народната отбрана с военно-патриотична тематика за 1977-1978 г.. Той е удостоен с наградата за превод на Съюза на преводачите в България през 1982 г., с наградата за поезия „Димчо Дебелянов" на сп. „Български воин" през 1987 г. Носител е на медал „За заслуги по охраната на границата" по случай 30-годишния юбилей на Граничните войски през септември 1976 г. През септември 1977 г. е удостоен с орден „Кирил и Методий" първа степен по случай 50-ата годишнина от рождението му и за неговата литературна дейност. На 23 май 2013 г. отново е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен за големите му заслуги в областта на културата и изкуството. През май 1982 г. е удостоен е със званието „Заслужил деец на културата". На 11 юни 1998 г. той е удостоен с Наградата за цялостно творчество на Съюза на българските писатели за 1997 г. На 6 юли 2000 г. е удостоен с държавната награда на Беларус - медал „Франциск Скорина". На 29 септември 2017 г. Найден Вълчев е удостоен с най-високото си отличие „Златен век“ с огърлие във връзка с неговата 90-а годишнина и като признание за дългогодишното му поетическо и преводаческо творчество.

Поклон пред паметта му!

#Найден Вълчев #кончина

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
1
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
2
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
5
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети
6
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Култура

"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА
БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026" БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:15 мин.
Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона евро Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона евро
Чете се за: 01:07 мин.
Владимир Явашев получи медала на Париж Владимир Явашев получи медала на Париж
Чете се за: 01:17 мин.
"Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище "Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище
Чете се за: 04:35 мин.
Изложба "Молитва за България" беше открита в мраморното фоайе в Народното събрание Изложба "Молитва за България" беше открита в мраморното фоайе в Народното събрание
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Отиде си поетът Найден Вълчев Отиде си поетът Найден Вълчев
Чете се за: 09:27 мин.
У нас
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Конгресмени от САЩ публикуваха видео от острова на Джефри Епстийн
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ