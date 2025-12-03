БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Чете се за: 02:47 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Конгресмени от САЩ публикуваха видео от острова на Джефри Епстийн

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Осъденият сексуален престъпник притежава два от Вирджинските острови

конгресмени демократи сащ публикуваха видео острова джефри епстийн
Слушай новината

Конгресмени демократи от Съединените щати публикуваха видео на острова, собственост на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, и неговата резиденция, която е в центъра на обвиненията в сексуална експлоатация срещу него.

Конгресмените заявиха, че са получили документите от съдебните власти на американските Вирджински острови, където Епстийн притежава два острова.

Единият от тях е бил използван като едно от основните му резиденции и се твърди, че е мястото, където е извършил сексуално насилие над няколко жени и непълнолетни момичета. Непубликуваното досега видео е заснето след смъртта на финансиста.

"Разпространяваме го, за да гарантираме публична прозрачност в нашето разследване и за да помогнем за сглобяването на пълната картина на ужасяващите престъпления на Епстийн", заяви член на разследващата комисия.

#Вирджински острови #аферата "Епстийн" #Джефри Епстийн #остров

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
1
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
2
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
3
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
5
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
6
Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: САЩ и Канада

Отдалечава ли се мирът в Украйна?
Отдалечава ли се мирът в Украйна?
Светна коледната елха на Капитолия Светна коледната елха на Капитолия
Чете се за: 00:30 мин.
Застой в преговорите за Украйна: НАТО към Киев - "Доставките на оръжия няма да спрат" Застой в преговорите за Украйна: НАТО към Киев - "Доставките на оръжия няма да спрат"
Чете се за: 03:27 мин.
Антимиграционната политика на Тръмп: Американският президент се изказа против сомалийците Антимиграционната политика на Тръмп: Американският президент се изказа против сомалийците
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване
Чете се за: 01:27 мин.
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на страната
Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата - Промахон" След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата - Промахон"
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г. С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима
Чете се за: 03:47 мин.
По света
След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ