Конгресмени от САЩ публикуваха видео от острова на Джефри Епстийн

Конгресмени демократи от Съединените щати публикуваха видео на острова, собственост на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, и неговата резиденция, която е в центъра на обвиненията в сексуална експлоатация срещу него.

Конгресмените заявиха, че са получили документите от съдебните власти на американските Вирджински острови, където Епстийн притежава два острова.

Единият от тях е бил използван като едно от основните му резиденции и се твърди, че е мястото, където е извършил сексуално насилие над няколко жени и непълнолетни момичета. Непубликуваното досега видео е заснето след смъртта на финансиста.