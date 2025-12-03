БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Опасност от наводнения в близките дни

У нас
Сериозна валежна обстановка предстои в близките дни

Сериозна валежна обстановка предстои в близките дни. Причината – нов средиземноморски циклон, който преминава през Балканите. Почти повсеместни, а в Южна България – интензивни и значителни по количество, се очаква да бъдат валежите у нас в петък и събота.

И през нощта ще остане облачно и мъгливо, в крайните западни и североизточни райони – с превалявания от слаб дъжд. Минималните температури утре ще бъдат още малко по-високи, между 2° и 7°, София - около 3°, по Черноморието – от 5° до 10°, а максималните ще останат почти без промяна, от 6° на запад до 15° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°. В по-голямата част от страната ще бъде облачно и мъгливо, а в края на деня ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България.

По Черноморието ще има и слънчеви часове. Ще духа умерен югоизточен вятър и максималните температури ще бъдат между 13° и 16°.

В планините ще бъде предимно облачно, с умерен югоизточен вятър. И там ще завали в края на деня, първо в масивите от Югозападна България, като поради топлото за сезона време в планините, границата между сняг и дъжд ще е все още твърде високо, на около 1800 метра.

Сняг ще продължи да вали и през следващото денонощие в Северна Норвегия, както и в крайните североизточни части от Европа. Дъжд ще превалява в южните райони на Скандинавския полуостров. Валежи от дъжд ще има на много места в Западна Европа, придружени във Франция и от гръмотевична дейност.

Предупреждение от първа и втора степен за интензивни и значителни по количество валежи, е обявено утре в южната половина от Апенините, както и в западните и южните райони на Балканите. В няколко области на Италия за пореден ден остава в сила и предупреждение от третата, най-висока степен, код червено, за мощни гръмотевични бури.

В петък и събота и у нас ще има райони със значителни по количество валежи и с опасност от наводнения, отново главно в Южна България. Минималните температури ще се повишават, а максималните – след временно повишение в петък, в събота ще тръгнат надолу. В неделя валежите ще спират, най-късно в източните райони, но ще се задържи предимно облачно. В понеделник ще има и слънчеви часове, но не са изключени и изолирани превалявания.

Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на страната
Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на...
У нас
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата - Промахон" След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата - Промахон"
У нас
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г. С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
У нас
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
У нас
ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима
По света
След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения
У нас
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
У нас
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ,...
У нас
