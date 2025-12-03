БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Чете се за: 02:47 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната

У нас
Полицията в столицата задържа младеж с пиратки в раницата му

Снимка: БТА
Протести, организирани в социалните мрежи, в страната имаше и днес. Призиви за "Оставка" се чуха и тази вечер пред сградите на правителството и парламента.

В София протестиращи, предимно млади хора, се събраха на пл. "Независимост". От полицията информираха, че протеста не е бил заявен в общината по установения ред.

При проверки, органите на реда установяват множество вещи и предмети за прикриване на лицата и такива, които могат да бъдат използвани като оръжие, включително и газов пистолет. Един от младежите, който твърди, че е пълнолетен, но няма в себе си лична карта беше отведен от полицията. В раницата му са намерени - прашка, пиратки и други материали.

гл. инсп. Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" при СДВР: "Лицата бяха проверени, бяха записани и излезнаха от анонимност. След кратък престой в Триъгълника на властта същите започнаха да се разотиват. Ще бъдат образувани преписки, които ще бъдат изпратени в районните управления, по местоизвършване на проявата от въпросните лица - ще бъдат извикани с техните родители, ще бъдат профилактирани, там където е необходимо ще бъдат съставени актове. Ще се вземе съответната административна отговорност.

- Не, нищо нямам - това ми е аптечката, само прашката и тези пиратки, но то е чисто ново.

Във Варна протестиращите се събраха пред областната управа, преминаха по централните улици и блокираха за кратко движението пред Община Варна. Имаше видимо присъствие на футболни агитки. Полицията следваше шествието и спря опитите да бъде блокиран Аспаруховия мост.

В Русе също се събраха недоволни пред сградата на общината. Протестиращите поискаха и смяната на политическия модел и оставка на правителството и парламента. Обявиха се и срещу повишаване на местните данъци и такси.

Антиправителствен протест имаше и в Монтана. Недоволните поискаха смяна на модела “Борисов – Пеевски”. Множеството се обяви срещу завладяната държава и пренебрегнатите интереси на хората в Северозападна България.

До напрежение се стигна на протеста в Сливен, след като група младежи с маски започнаха да хвърлят димки и пиратки. Протестът беше организиран в социалните мрежи.

снимки: БТА, БГНЕС

#протести в страната #антиправителствени протести

