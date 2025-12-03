"Стига подигравки!": Гневът на гръцките фермери (ОБЗОР)

Фермерите блокираха не само българската граница - в цяла Гърция са разположени 4 хиляди земеделски машини, които затвориха за часове магистрали и главни пътища.

Недоволството беше предизвикано от забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради корупционен скандал.

Правителството започна частично изплащане на субсидиите, а премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че крайните действия не са решение.

Очакванията са протестите да продължат и през следващите дни.

Животновъди изливаха мляко и хвърляха бали слама и царевица.

Гневът е срещу натрупаните проблеми в сектора и в знак на солидарност с арестуваните им колеги по време на сблъсъци с полицията предишните дни.

"Искаме бързо и справедливо обезщетение и субсидии. Стига подигравки! Един път ни компенсират с 40 евро, друг път с 60 или 70 евро. Ето това са доходите ни".

Фермерите настояват за обезщетения в пълния размер на реалната стойност на загубената реколта, добитък и доходи, а не само частична помощ.

снимки: БТА

Според гръцкото земеделско министерство с месец закъснение са направени 70 процента от плащанията.

"От 70% не получихме дори 30 на сто. Всичко се срина до нула".

Натискът върху земеделските производители се увеличи заради корупционния скандал в гръцката агенция по земеделските плащания.

Разкрити бяха множество незаконно изплатени субсидии и последвалите проверки забавиха значително изплащането на субсидии.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че блокирането на пътища няма да помогне и че е отворен за диалог.

Той заяви, че Гърция има зелена светлина от Европейската комисия за изплащането на земеделските субсидии и целта е до края на годината да бъдат разпределени 1,2 млрд. евро.