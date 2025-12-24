БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на...
Чете се за: 02:05 мин.
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сняг и студено време се очаква по празниците в Турция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Запази

През уикенда се очакват снеговалежи в Истанбул и Анкара

сняг студено време очаква празниците турция
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

От утре в Турция се очаква да нахлуе студена вълна, която ще обхване Истанбул и много градове на страната, съобщиха от Координационния център за бедствия към истанбулската голяма община. Според синоптичната служба се очакват снеговалежи през уикенда в Истанбул и Анкара.

През цялата седмица се очаква да духат силни северни ветрове с превалявания от дъжд и сняг по високите места. Прогнозите са, че температурите, които към момента са 11-13 градуса и са над сезонните норми, ще се понижат и от петък нататък ще спаднат под 10 градуса, а до неделя вечер - и до под 5 градуса, информира турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Средната температура ще спадне с 8 градуса в трите най-големи града Истанбул, Анкара и Измир. В петък в Анкара се очаква дъжд, а в събота - сняг. Дневните температури ще бъдат около 4 градуса, като през нощта ще спаднат до минус 2 градуса.

В Истанбул в четвъртък ще вали дъжд, който по високите места ще премине в сняг. Очаква се през уикенда температурите да спаднат до минус 3 градуса през нощта.

В Измир се очаква дъжд само в четвъртък. Времето ще бъде облачно през целия уикенд, като най-високата температура ще бъде около 12 градуса.

Очаква се времето в цялата страна да бъде облачно с валежи в западната част на Мраморно море, крайбрежието на Егейско море, западната част на средиземноморското крайбрежие, централното и източното крайбрежие на Черно море, както и в районите около Маниса, Йозгат, Сивас, Токат, Синоп, Артвин, западната част на Денизли, северната и западната части на Коня и около Зонгулдак и Бартън. Валежите ще бъдат предимно от дъжд, смесени със снеговалежи, във вътрешните райони на Източното Черноморие и около Сивас и Йозгат.

#лошо време в Турция #валежи от сняг #студено време

Последвайте ни

ТОП 24

Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
1
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
2
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
Трима души загинаха при експлозия в Москва
3
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
4
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в Австрия
5
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в...
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
6
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
5
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Балкани

България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Загина началникът на щаба на либийската армия, след като частният му самолет се разби Загина началникът на щаба на либийската армия, след като частният му самолет се разби
Чете се за: 00:37 мин.
Полет на началника на щаба на либийската армия загуби радиовръзка над Анкара Полет на началника на щаба на либийската армия загуби радиовръзка над Анкара
Чете се за: 00:50 мин.
Сръбски професор ли ще е наследникът на Вучич? Сръбски професор ли ще е наследникът на Вучич?
Чете се за: 08:05 мин.
Без новогодишни празненства в Белград от съображения за сигурност Без новогодишни празненства в Белград от съображения за сигурност
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Новата версия на мирния план за Украйна
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ