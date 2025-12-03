ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десислава Апостолова
Чете се за: 03:47 мин.
По света
В Брюксел се проведе среща на външните министри от Алианса

Снимка: БТА
Веднага след преговорите в Кремъл и НАТО, и Европейският съюз показаха, че подкрепата за Украйна е непоклатима. След среща на външните министри от Алианса стана ясно, че вече две - трети от държавите членки са поели ангажименти по програмата за оръжия за Киев. В срещата участва и българският външен министър Георг Георгиев. В същото време Европейската комисия представи схема за отпускане на заем на Украйна на стойност 165 милиарда евро, използвайки руските замразени активи.

Помощта, която част от съюзниците от НАТО обещаха днес за Украйна, е в размер на повече от 4 милиарда долара. Парите ще отидат за противовъздушна отбрана, боеприпаси и други неотложни военни нужди. Репарационният заем, който ЕС обеща на Киев в размер на 165 милиарда евро е част по-голям финансов пакет за следващите няколко години в размер на 210 милиарда евро. Белгия все има притеснения за използването на замразените руски активи, които в по-голямата си част се намират в Брюксел. Затова ЕК предлага всички държави-членки солидарно да предоставят финансови гаранции за този заем. Все още не е ясно каква точно ще е частта за България.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза след срещата, че поведението на Русия към Алианса стана все по-безразсъдно. Като пример той даде нарушаването на въздушното пространство на някои от държавите от Пакта и многобройните кибератаки.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Путин вярва, че ще ни надживее, но ние нямаме намерение никъде да ходим. Днес е доказателство, че той отново греши - засилваме подкрепата за Украйна и натиска върху Русия, това включва борба със сенчестия флот на Русия и други мерки, които ще създадат стратегическа дилема за Кремъл."

Според българския външен министър Георг Георгиев НАТО ще гарантира сигурността на всички съюзници.

Георг Георгиев - министър на външните работи на България: “Съюзниците са абсолютно ясни в намерението си да осигурят архитектурата на сигурност в цялото евроантлантическо пространство, а също и с огромната грижа за това, което продължава да се случва в Украйна. От наша гледна точка Русия няма планове да промени нещо в плановете си да продължи да води войната, за голямо съжаление”.

ЕС предлага да предостави на Украйна 90 милиарда евро за следващите две години като част от дългосрочната помощ за Киев.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "Предлагаме да покрием две трети от финансовите нужди на Украйна за следващите 2 години. Това са 90 милиарда евро. Останалата част ще бъде покрита от международните партньори. Натискът е единственият език, който Кремъл разбира и ние ще го засилим. Трябва да увеличим цената, която Путин плаща за агресията."

Окончателно решението за предоставянето на заем за Украйна ще бъде взето от лидерите на страните от ЕС на срещата на върха през декември.

