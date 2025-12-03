БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мицотакис към протестиращите фермери: Крайните действия не помагат, отворени сме за диалог

Крайните действия не помагат, отворени сме за диалог, заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис за блокадите на протестиращите гръцки фермери, цитиран от местни медии.

В изявление пред Правителствения съвет по икономическа политика Мицотакис посочи, че разбира недоволството на земеделските производители заради забавените плащания и подчерта, че все пак за настоящата година те ще получат половин милиард евро повече спрямо предходната.

„Правя пълно разграничение между онези, които не са получили плащанията си поради проверки, и онези, които нямат право на субсидия“, отбеляза гръцкият министър-председател.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

„Имаме зелена светлина от Европейската комисия за изплащането на земеделските субсидии по новата система и напредваме с възможно най-голяма скорост“, каза още премиерът, цитиран от гръцките медии. Мицотакис подчерта, че целта на правителството е до края на декември да бъдат изплатени субсидии на стойност 1,2 млрд. евро.

Мицотакис подчерта още, че блокадите на пътни артерии, гранични пунктове и други важни инфраструктурни обекти на страната не подпомагат усилията на фермерите и пречат на други социални групи от обществото.

