Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се насочиха към границата с България

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
У нас
Очаква се да затворят международния път между Кулата и Серес

Земеделците в Гърция пробиха блокадата на жандармерията и се насочиха към границата с България.
Очаква се те да блокират аутобана между Кулата и Серес и да затворят международния път.

Входът на Серес вече е блокиран. Въпреки опитите на служителите на полицията и жандармерията да предотвратят блокадите на главни пътища и автомагистрали в Гърция, земеделците с тежка техника и трактори пробиха блокадата през земеделските земи и се насочиха към магистралата Промахон-Солун, където се очаква до десетина минути и аутобана да бъде блокиран.

Служители на жандармерията и полицията продължават да стоят на входа на град Серес, обаче той вече е блокиран за автомобили. Очакванията са на земеделците да продължат с блокадите поне през следващите 12 часа, поне така обявиха преди минути те, докато правителството не се съобрази с тях и не освободи помощта, която им е обещана от Европейския съюз.

#Кулата #Гърция #блокада #земеделци

