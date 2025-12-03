Инспекция откри много проблеми на Околовръстното в Пловдив

Целенасочена инспекция по пътна безопасност, извършена безвъзмездно от Европейския център по транспортни политики по молба на АПИ, откри много проблеми на Околовръстното в Пловдив, където на 15 ноември при тежка катастрофа загинаха трима души.

Диана Русинова - председател на Европейски център за транспортни политики: Проблемите, които констатирахме - първият мост е в доста критично състояние, най-вероятно някой вади инертни материали нагоре по реката. Оголени стълбове, изобщо положението е доста притеснително. Масово нерегламентирани включвания от прилежащите имоти - влиза се и се излиза навсякъде. Където има прекъсване на ограничителната система за пътища вчера видяхме се продават картофи, ябълки, риба и се ползва за паркинг. Зад мантинелите се паркира, което е изключително опасно. Най-критичният въпрос - има места, които могат да се разширят, но това няма да реши проблема категорично, опасяваме се, че няма да намерим инженер, който да се подпише под това да се махнат ограничителните системи. В по-голямата част от трасето има странични обекти, сред които напоителен канал, който денивелацията е над 4 метра, това е опасност. Има орехи, които било доста голям проблем да се отрежат, а те са опасност. Може ли с премахването на мантинели да бъде решен проблемът с трафика - не, ще бъде решен с разширение на пътя. Това е обикновен асфалт, до колкото разбрах на ден преминават 40 000 превозни средства, това е чудовищен трафик. Какъвто и доклад да напишем, няма как да се преборим със заспал шофьор на камион, ровещ си в телефона и т.н."