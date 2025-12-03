След тежката катастрофа край Пловдив: Какви мерки ще се вземат след трагедията?

Дни след тежката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив, при която загина семейство с дете, а друго дете е в тежко състояние в болница, Агенция пътна инфраструктура започна обследване на трасето. Хората в района определят пътя като изключително опасен, настояват за премахване на мантинелите, както и за спешното му разширяване. Какви са целите на обследването и какви данни са набрани досега?

Европейският център за транспортни политики започна обследване на опасното трасе. Обследвани бяха около 14 километра, като работата се подпомага от Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР. Трасето беше затваряно изцяло по време на проверките.

Инженер Петър Попов, директор на Областното пътно управление в Пловдив: „Беше спирано поетапно движението на различни участъци. Обследването беше извършено от независимия институт, като нашата роля с колегите беше да осигурим логистиката. Проверката обхвана асфалтовата настилка, мантинелите, знаците, маркировката и отводняването – всички елементи на пътя. Работихме от 7:30 сутринта до 2:00 през нощта.“

Целта на проверката е да се направи пълна и независима оценка на състоянието на пътя, като по-късно през деня ще бъдат оповестени първоначалните данни от обследването.

Шофьорите наричат отсечката "улей на смъртта" , като данни показват, че за последните 4 години тук са станали 94 тежки катастрофи.

Инженер Петър Попов, директор на Областното пътно управление в Пловдив: „Искам да изразя съболезнованията си за трагичния инцидент. По наша информация инцидентите не са причинени от състоянието на пътя. Пътят реално започва като третокласен, след това се урбанизира и става второкласен, но без необходимите разширения. В момента сме в процес на проектиране на удвояване на трасето, като се очаква до 2026 година да бъде избран изпълнител и да започнат строителните дейности.“

Той посочи и какви варианти се коментират като мерки:

„След първоначалните данни се обсъждат варианти като премахване на мантинелите, въвеждане на ограничение 50 км/ч и временни уширения“

Хората в района вече са събрали над 3 000 подписа с искане за премахване на мантинелите и разширяване на опасното шосе.

