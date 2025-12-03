Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна

Днес предстои среща на външните министри на НАТО, на която ще бъде обсъден американският план за мир в Украйна.

Вашингтон ще бъде представен от заместник-министър. На срещата в Брюксел ще коментират какво трябва да има в такъв мирен план с украинския външен министър Андрий СибИха. Фокус на срещата ще бъде сигурността на Алианса, както и ангажиментът на страните-членки да инвестират 5% от брутния си вътрешен продукт в отбрана.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че сигурността на страните от Пакта е дълбоко свързана с тази на Украйна.

България ще бъде представена от министъра на външните работи Георг Георгиев.