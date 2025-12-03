БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Георг Георгиев представлява България на срещата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес предстои среща на външните министри на НАТО, на която ще бъде обсъден американският план за мир в Украйна.

Вашингтон ще бъде представен от заместник-министър. На срещата в Брюксел ще коментират какво трябва да има в такъв мирен план с украинския външен министър Андрий СибИха. Фокус на срещата ще бъде сигурността на Алианса, както и ангажиментът на страните-членки да инвестират 5% от брутния си вътрешен продукт в отбрана.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че сигурността на страните от Пакта е дълбоко свързана с тази на Украйна.

България ще бъде представена от министъра на външните работи Георг Георгиев.

#американски мирен план #преговори за мир в Украйна #НАТО #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
1
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
2
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
3
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
4
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
6
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Още от: Европа

Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл
Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл
Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване
Чете се за: 01:27 мин.
Управляващата партия в Грузия ще съди Би Би Си Управляващата партия в Грузия ще съди Би Би Си
Чете се за: 03:15 мин.
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова" Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 03:10 мин.
По пътя към Европа: Превключване към зелена енергия в Черна гора, реформи в Албания По пътя към Европа: Превключване към зелена енергия в Черна гора, реформи в Албания
Чете се за: 06:42 мин.
Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува оттеглянето на план-сметката
Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува оттеглянето на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След арестите за погрома в София - -прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени След арестите за погрома в София - -прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети „Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Очаква се искане за постоянен арест на шофьора, причинил...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Превалявания на запад, слънце на изток в сряда
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Сред разрухата - момент на надежда: Десетки сватби в ивицата Газа
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ