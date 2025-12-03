БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След арестите за погрома в София - -прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
При ескалацията на напрежението по време на протеста полицията задържа общо 71 души

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес трябва да стане ясно на кои от задържаните за погрома в София прокуратурата ще повдигне обвинения. При ескалацията на напрежението по време на протеста в центъра на София полицията задържа общо 71 души.

Сред тях е синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар. По данни на СДВР той е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Сред арестуваните е и лице с 30 хиляди лева, разделени в различни купюри, с бележки, в столични улици. Предполага се, че те е трябвало да стигнат до други лица за провокации на протеста.

Припомняме, че при безредиците бяха нанесени щети по централата на „ДПС – Ново начало“ и офис на ГЕРБ. Маскирани младежи в черни дрехи хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Стигна се до палене на контейнери за боклук и сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола.

