БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Управляващата партия в Грузия ще съди Би Би Си

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Запази

Обвиненията са, че срещу антиправителствените демонстранти миналата година е бил използван боен химикал от Първата световна война

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Управляващата партия в Грузия обяви, че ще съди британската медийна корпорация Би Би Си заради обвинения, че срещу антиправителствените демонстранти миналата година е бил използван боен химикал от Първата световна война.

Медията заяви, че информацията се основава на оценки от експерти по химическо оръжие и информация от източници в грузинската полиция и медицинските служби.

Партията "Грузинска мечта" определя твърденията като "абсурдни и неверни".

Грузинските служби разследват дали има престъпление, което е застрашило живота и здравето на гражданите или публикацията на Би Би Си е престъпно изопачаване, навредило на националните интереси на Грузия.

Според британската медия химическият агент е бил приложен чрез водните оръдия, използвани срещу демонстрантите.

Потърпевши се оплакват от парене по кожата, недостиг на въздух, кашлица и повръщане, които продължават със седмици.

Протестите ескалираха, след като Тбилиси замрази процеса на присъединяване към Европейския съюз.

Ефектът е много по-тежък, отколкото от обичайно използваните при безредици лютив спрей и сълзотворен газ.

"Би Би Си не се придържа към стандартите на ненадеждните телевизионни канали, които оперират в Грузия. Изглежда, че стандартите на Би Би Си са ерозирали и сега тази медия може да излъчва обикновена лъжа, което е едновременно тъжно и достойно за съжаление", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

Британската медия се позовава на множество източници в страната и извън нея, както и на преки свидетелства на демонстранти, активисти, експерти на ООН и на документи.

Би Би Си посочва, че въпросният бромобензил цианид е използван от французите срещу германската армия през Първата световна война.

Изваден е от употреба през 30-те заради дълготрайни последици и е заменен от сълзотворен газ.

Публикацията е от обществен интерес и събраните доказателства са представени по ясен начин, уверява Би Би Си.

"Помните и хората видяха, че Грузинска мечта използва незаконна и прекомерна сила срещу мирни демонстранти. Въпросът сега е какво допълнителни средства са прилагани. Това изисква разследване при независими и справедливи юридически условия, които управляващите не осигуряват", коментира Гига Парулава, депутат от опозицията.

Грузия влезе в политическа криза след парламентарните избори преди година. Опозицията оспорва победата на управляващата партия "Грузинска мечта" и организира масови демонстрации с обвинения към властта в авторитаризъм и курс към сближаване с Русия за сметка на Европейския съюз.

От своя страна правителството обвинява опозицията в опит за насилствено завземане на властта и търсене на конфронтация с Москва.

#"Грузинска мечта" #съд #Би Би Си #Грузия

Последвайте ни

ТОП 24

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
2
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
3
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
4
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
5
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
6
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Още от: Европа

Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
По пътя към Европа: Превключване към зелена енергия в Черна гора, реформи в Албания По пътя към Европа: Превключване към зелена енергия в Черна гора, реформи в Албания
Чете се за: 06:42 мин.
Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж
Чете се за: 00:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 03:35 мин.
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва
Чете се за: 02:42 мин.
Започна строежът на украински оръжеен завод в Дания Започна строежът на украински оръжеен завод в Дания
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест?
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Провокаторите на протеста: 71 задържани и щети за 80 000 лв.
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ