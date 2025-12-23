БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
С решение на МРРБ: Отменят поскъпването на водата от Нова година

У нас
Целта е да има достатъчно време за постепенно адаптиране след влизане в сила на еврото

Снимка: илюстративна
Няма да има увеличение на цената на водата след Нова година.

Решението е на Министерството на регионалното развитие и се отнася за ВиК операторите с държавно участие в областните градове.

Целта е да има достатъчно време за постепенно адаптиране след влизане в сила на еврото.

Вчера Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди допустимите цени на водата, съобразно направените инвестиции за подобряване на качеството и сигурността на водоснабдяването.

Най-голямото увеличение – близо 14 процента, беше одобрено за Кърджали, където от 1 януари цената на един кубически метър вода трябваше да бъде 5 лева и 19 стотинки.

В отговор до БНТ, от местното ВиК дружество посочиха, че повишението на цената е заради направените инвестиции в обновяване на почти цялата мрежа в областта и разходите за пречистване на битовите води.

Въпреки това от 1 януари цените остават на сегашните нива след решението на Министерството на регионалното развитие.

