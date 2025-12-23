Коледа на колела или с весла

Шейните вече не са на мода. Стотици хора в костюми на Дядо Коледа организираха нетрадиционни шествия в Италия и Гърция.

С весел звън, но на велосипедни звънци, започна 14-тото издание на вело шествието на Дядо Коледа в Рим. То събра малки и големи колоездачи, които стартираха пред Колизеума и преминаха на две колела през основни забележителности. По римските улици преминаха и стотици мотористи в коледни костюми. И двете прояви събраха средства за благотворителни каузи.

Венеция пък беше домакин на състезание на 32 празнично украсени гондоли управлявани от Дядо Коледовци.

А в Солун около 50 члена на местния клуб по падъл борд си организираха коледна сбирка на вода, за радост на туристите по крайбрежната алея.