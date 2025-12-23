БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг

Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Над Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но в останалата част от страната ще бъде облачно, а в низините и около реките - през по-голямата част на деня и мъгливо. Минималните температури ще са от около минус 2° на места в котловините на Югозападна България до 6° - 7° в източните райони и по Черноморието, в София - около 0°. Максималните ще са между 5° и 10°, в София - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°.

На Бъдни вечер ще е облачно, валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, а до вечерта с понижението на температурите на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западните полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 3° и 8°.

В нощта и през първия ден от Рождество Христово ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.

В петък валежите ще спрат, най-късно в Рило-Родопската област. Вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата.

В събота и неделя вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Минималните температури ще се понижат, а дневните слабо ще се повишат.

У нас
