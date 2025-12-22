БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 01:12 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъгла, дъжд и сняг ни очакват утре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Валежи ще има в празничните дни. Ще вали и дъжд, и сняг. Очаква се да се образува снежна покривка, а по планининските проходи, главно в Стара планина, да има условия за виелици и преспи.

Преди това, през нощта ще се задържи облачно и мъгливо. Минималните температури утре ще бъдат между минус 2° и 5°, в София – около 0°, на морския бряг – от 5° до 7°, а максималните - от 4° до 10°, в София - около 8°. И през деня ще бъде почти тихо и и на много места в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Повече слънчеви часове ще има за пореден ден над Югозападна България.

По Черноморието духа слаб североизточен вятър, но през по-голямата част на деня ще остане мъгливо и облачно, с максимални температури между 10° и 12°.

В планините ще духа умерен югозападен вятър. Ще бъде облачно, с повече слънчеви часове в масивите от Югозападна България и по върховете, където температурите през целия ден ще останат отрицателни – минус 5° на Мусала, минус 4° на връх Тодорка.

Още по-далеч под нулата ще бъдат максималните температури утре в Североизточна Европа. По-студен въздух от тези райони ще се спуска на юг, достигайки до страните от Централна Европа и Балканите, където също предстои чувствително застудяване. Ще има и валежи. През следващото денонощие все още по западното крайбрежие на Балканите, но през следващите дни – почти навсякъде на полуострова.

Причината – обширен Средиземноморски циклон, който ще определя времето и в нашата страна в празничните дни.

В сряда ще бъде ветровито, облачно, с почти повсеместни валежи от дъжд, който до вечерта, с предстоящото понижение на температурите, на много места в Северозападна България и високите западните полета, ще премине в сняг.

Валежи, на места значителни, ще има и през нощта срещу четвъртък, и в четвъртък - в Западна и Северна България от сняг, в останалата част от страната – от дъжд. Ще бъде ветровито, а застудяването ще продължи. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има навявания.

В петък валежите ще спрат, вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата. В събота и неделя ще има и слънчеви часове. Минималните температури още ще се понижат, но максималните временно ще се повишат.

#гъста мъгла #времето #прогноза за времето #сняг #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
2
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
3
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
4
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
5
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят доходите си у нас
6
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Времето

Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
И дъжд, и облаци, и слънце, и мъгли следобед И дъжд, и облаци, и слънце, и мъгли следобед
Чете се за: 02:30 мин.
Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи
Чете се за: 02:22 мин.
Ще вали ли сняг на Коледа? Ще вали ли сняг на Коледа?
Чете се за: 02:37 мин.
Настъпва астрономическата зима - посрещаме я с облачно и дъждовно време Настъпва астрономическата зима - посрещаме я с облачно и дъждовно време
Чете се за: 01:50 мин.
Застудяване и валежи през следващата седмица Застудяване и валежи през следващата седмица
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10° Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до какви проблеми води това? Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до какви проблеми води това?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Гърция затяга мерките по пътищата, нови 2500 камери засичат нарушения
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
10 лв. за парче торта: С между 20 и 50% са поскъпнали сладкарските...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В навечерието на Рождество: Витлеем между вярата и икономическата...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ