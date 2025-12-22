Мъгла, дъжд и сняг ни очакват утре

Валежи ще има в празничните дни. Ще вали и дъжд, и сняг. Очаква се да се образува снежна покривка, а по планининските проходи, главно в Стара планина, да има условия за виелици и преспи.

Преди това, през нощта ще се задържи облачно и мъгливо. Минималните температури утре ще бъдат между минус 2° и 5°, в София – около 0°, на морския бряг – от 5° до 7°, а максималните - от 4° до 10°, в София - около 8°. И през деня ще бъде почти тихо и и на много места в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Повече слънчеви часове ще има за пореден ден над Югозападна България.

По Черноморието духа слаб североизточен вятър, но през по-голямата част на деня ще остане мъгливо и облачно, с максимални температури между 10° и 12°.

В планините ще духа умерен югозападен вятър. Ще бъде облачно, с повече слънчеви часове в масивите от Югозападна България и по върховете, където температурите през целия ден ще останат отрицателни – минус 5° на Мусала, минус 4° на връх Тодорка.

Още по-далеч под нулата ще бъдат максималните температури утре в Североизточна Европа. По-студен въздух от тези райони ще се спуска на юг, достигайки до страните от Централна Европа и Балканите, където също предстои чувствително застудяване. Ще има и валежи. През следващото денонощие все още по западното крайбрежие на Балканите, но през следващите дни – почти навсякъде на полуострова.

Причината – обширен Средиземноморски циклон, който ще определя времето и в нашата страна в празничните дни.

В сряда ще бъде ветровито, облачно, с почти повсеместни валежи от дъжд, който до вечерта, с предстоящото понижение на температурите, на много места в Северозападна България и високите западните полета, ще премине в сняг.

Валежи, на места значителни, ще има и през нощта срещу четвъртък, и в четвъртък - в Западна и Северна България от сняг, в останалата част от страната – от дъжд. Ще бъде ветровито, а застудяването ще продължи. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има навявания.

В петък валежите ще спрат, вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата. В събота и неделя ще има и слънчеви часове. Минималните температури още ще се понижат, но максималните временно ще се повишат.