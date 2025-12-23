БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правителството в оставка се събира на редовно заседание

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Правителството в оставка се събира на редовно заседание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Правителството в оставка се събира на заседание от 10:00 часа. Според предварителната програма на кабинета министрите се очаква да одобрят създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.

Предвижда се и със нарочно решение за промени в наредбата, с която се възлага на "Български пощи" да могат да обменят на каса левовете в евро.

Правителството трябва да одобри и допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2025 г. както и максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджетите на повечето министерства.

