Превалявания на запад, слънце на изток в сряда

от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Максималните температури ще са между 9° и 14°

превалявания запад слънце изток сряда
Снимка: илюстративна
В сутрешните часове на места в низините, котловините и по долините на реките ще има мъгли. Ще бъде предимно облачно и главно в следобедните и вечерните часове на места в Западна България ще превали дъжд. По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Източна България. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България - умерен от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 5°, по крайбрежието на морето – от 5° до 10°, а максималните - между 9° и 14°, в Северозападна България - между 5° и 8°. В София минималната температура ще бъде около 0°, а максималната – около 8°.

По Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 15°. Температурата на морската вода е от 13° до 15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и на места в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 1700-1800 метра - сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

През следващите дни до края на седмицата ще преобладава облачно време, преди обяд на места в низините – с намалена видимост. В четвъртък в източните райони вятърът ще е от изток-югоизток, слаб до умерен. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които в петък и събота ще обхванат по-голямата част от страната. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи – през първия ден в Югозападна България, а през втория – в Рило-Родопската област и северозападните райони. Минималните температури ще се повишават и към събота ще са между 3° и 8°, в югоизточните райони до 10°-12°, а дневните в петък ще са все още между 11° и 16°, но с умерен североизточен вятър ще започнат да се понижават и в събота ще са между 8° и 13°.

В неделя все още ще има валежи, но на все по-малко места и все по-слаби. Температурите слабо ще се понижат.

