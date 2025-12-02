БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Зеленски призна, че се страхува САЩ да не загубят интерес към преговорния процес и посочи, че Русия преследва тази цел

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Руският президент Владимир Путин преговаря с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по проекта на план за мир в Украйна.

По-рано руският лидер заяви, че Европа спъва усилията за мир на Доналд Тръмп като поставя неприемливи условия за Русия.

Путин посочи, че страната му не желае война с Европа, но е готова за битка. Според него, ако Европа започна война, тя ще завърши така, че Москва няма да има с кого да преговаря за мир.

От Ирландия украинският президент Володимир Зеленски каза, че остава още работа по определени положения в мирния план, но сега повече от всякога има шанс за край на войната.

Зеленски призна, че се страхува Съединените щати да не загубят интерес към преговорния процес и посочи, че Русия преследва тази цел.

Украинският лидер заяви, че очаква резултатите от преговорите в Москва и ще реагира съобразно получената информация.

Тръмп определи тази вечер войната в Украйна като "бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин #Русия #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
2
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
3
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
4
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
5
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
6
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Още от: Русия

Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва
Чете се за: 02:42 мин.
Путин се среща утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф Путин се среща утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф
Чете се за: 01:00 мин.
Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм" Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм"
Чете се за: 03:30 мин.
След преговорите във Флорида: САЩ и Украйна са доволни, но остава още работа След преговорите във Флорида: САЩ и Украйна са доволни, но остава още работа
Чете се за: 01:45 мин.
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите "Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест?
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
"Референдум": 75% от българите смятат, че протестите за...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Грейна коледната елха в София (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ