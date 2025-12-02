Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване

Зеленски призна, че се страхува САЩ да не загубят интерес към преговорния процес и посочи, че Русия преследва тази цел
Руският президент Владимир Путин преговаря с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по проекта на план за мир в Украйна.
По-рано руският лидер заяви, че Европа спъва усилията за мир на Доналд Тръмп като поставя неприемливи условия за Русия.
Путин посочи, че страната му не желае война с Европа, но е готова за битка. Според него, ако Европа започна война, тя ще завърши така, че Москва няма да има с кого да преговаря за мир.
От Ирландия украинският президент Володимир Зеленски каза, че остава още работа по определени положения в мирния план, но сега повече от всякога има шанс за край на войната.
Зеленски призна, че се страхува Съединените щати да не загубят интерес към преговорния процес и посочи, че Русия преследва тази цел.
Украинският лидер заяви, че очаква резултатите от преговорите в Москва и ще реагира съобразно получената информация.
Тръмп определи тази вечер войната в Украйна като "бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване.