Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване

Руският президент Владимир Путин преговаря с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по проекта на план за мир в Украйна.



По-рано руският лидер заяви, че Европа спъва усилията за мир на Доналд Тръмп като поставя неприемливи условия за Русия.

Путин посочи, че страната му не желае война с Европа, но е готова за битка. Според него, ако Европа започна война, тя ще завърши така, че Москва няма да има с кого да преговаря за мир.

От Ирландия украинският президент Володимир Зеленски каза, че остава още работа по определени положения в мирния план, но сега повече от всякога има шанс за край на войната.

Зеленски призна, че се страхува Съединените щати да не загубят интерес към преговорния процес и посочи, че Русия преследва тази цел.

Украинският лидер заяви, че очаква резултатите от преговорите в Москва и ще реагира съобразно получената информация.

Тръмп определи тази вечер войната в Украйна като "бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване.