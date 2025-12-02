БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Руският президент определи европейските искания като "неприемливи"

Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Снимка: БТА
Слушай новината

Руският президент Владимир Путин атакува Европа, като определи европейските искания като "неприемливи". Той обвини европейските лидери, че възпрепятстват плана на Съединените щати за постигане на мир. Путин предупреди, че ако "Европа иска война, Русия е готова".

Руският президент направи изказването в момент, когато в Москва са най-доверените хора на Доналд Тръмп - специалният пратеник Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнер.

Те трябва да разговарят с руския президент. Преди разговорите говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е открита за преговори, но трябва да постигне целите си в Украйна.

Мирният план днес беше обсъден и в Ирландия с украинският президент. Ирландският премиер обеща 125 милиона евро финансова помощ на Киев. Зеленски заяви, че по време на преговорите във Флорида в края на миналата седмица, рамковото споразумение от Женева е било усъвършенствано.

В документа Киев е настоял европейските съюзници на Украйна да са по-активно ангажирани. Гаранциите за сигурност за Украйна и териториалните претенции на Москва остават най-трудните части в мирния план.

#Стив Уиткоф #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #Владимир Путин

Последвайте ни

ТОП 24

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
2
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
3
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
4
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
5
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Европа

По пътя към Европа: Превключване към зелена енергия в Черна гора, реформи в Албания
По пътя към Европа: Превключване към зелена енергия в Черна гора, реформи в Албания
Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж
Чете се за: 00:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 03:35 мин.
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва
Чете се за: 02:42 мин.
Започна строежът на украински оръжеен завод в Дания Започна строежът на украински оръжеен завод в Дания
Чете се за: 01:52 мин.
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за 2026 г. Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за 2026 г.
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова" Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и...
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ