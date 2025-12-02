Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"

Руският президент Владимир Путин атакува Европа, като определи европейските искания като "неприемливи". Той обвини европейските лидери, че възпрепятстват плана на Съединените щати за постигане на мир. Путин предупреди, че ако "Европа иска война, Русия е готова".

Руският президент направи изказването в момент, когато в Москва са най-доверените хора на Доналд Тръмп - специалният пратеник Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнер.

Те трябва да разговарят с руския президент. Преди разговорите говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е открита за преговори, но трябва да постигне целите си в Украйна.

Мирният план днес беше обсъден и в Ирландия с украинският президент. Ирландският премиер обеща 125 милиона евро финансова помощ на Киев. Зеленски заяви, че по време на преговорите във Флорида в края на миналата седмица, рамковото споразумение от Женева е било усъвършенствано.

В документа Киев е настоял европейските съюзници на Украйна да са по-активно ангажирани. Гаранциите за сигурност за Украйна и териториалните претенции на Москва остават най-трудните части в мирния план.