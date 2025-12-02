БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Запази

Русия обяви контрол над ключови градове в Източна Украйна

Слушай новината

Продължават дипломатическите совалки за договарянето на мир в Украйна. След Париж украинският президент Володимир Зеленски и съпругата му Олена пристигнаха в Дъблин. Днес следобед специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф ще разговаря в Москва с руския президент Владимир Путин. Вашингтон изрази оптимизъм за споразумението за прекратяване на войната в Украйна. На този фон Русия обяви, че е поела контрола над ключовия град Покровск.

Снимки: АП/БТА

Ирландският премиер Михол Мартин лично посрещна украинския президент Володимир Зеленски на летището в Дъблин късно снощи. В рамките на първото държавно посещение на Зеленски в Ирландия са включени двустранни срещи с министър-председателя и президента на страната, реч пред ирландския парламент и откриване на икономически форум Ирландия-Украйна.

В Москва руският президент Владимир Путин ще разговаря с американския специален пратеник Стив Уиткоф. Очаква се на срещата да присъства и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, когото виждаме през последните дни като външен съветник в дипломатическите преговори. Срещата в руската столица идва след двудневни преговори във Флорида между украински и американски официални представители.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Администрацията е оптимистично настроена. Целият екип на президента, включително специалният пратеник Уиткоф, държавният секретар Рубио, вицепрезидентът, самият президент, както и военният министър Хегсет работят усилено и всички искат тази война наистина да приключи".

Руското министерство на отбраната разпространи видео, за което твърди, че е от украинския град Покровск - на него се виждат руски войници със знамето на Русия.

Владимир Путин, президент на Русия: "Това е важно направление. Всички разбираме колко важно. То ще гарантира постигането на целите, които първоначално си поставихме в началото на специалната военна операция".

Москва твърди, че е превзела и друг ключов град - Вовчанск. Засега няма коментар от Украйна.

#Влодимир Зеленски #Стив Уиткоф #войната в Украйна #Москва #Дъблин

Последвайте ни

ТОП 24

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
1
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
2
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
3
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
4
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
5
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
6
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: САЩ и Канада

Путин се среща утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф
Путин се среща утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф
Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм" Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм"
Чете се за: 03:30 мин.
След преговорите във Флорида: САЩ и Украйна са доволни, но остава още работа След преговорите във Флорида: САЩ и Украйна са доволни, но остава още работа
Чете се за: 01:45 мин.
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите "Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите
Чете се за: 03:30 мин.
Четирима убити при стрелба в Северна Калифорния Четирима убити при стрелба в Северна Калифорния
Чете се за: 00:45 мин.
"Колониална заплаха": Венецуела осъди Тръмп за "затварянето" на въздушното пространство "Колониална заплаха": Венецуела осъди Тръмп за "затварянето" на въздушното пространство
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Правителството изтегля бюджета от НС
Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София? Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Отново пожар в старото военно училище във Велико Търново
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ