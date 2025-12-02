Лични финанси: Как може да инвестираме в индекси чрез борсово-търгувани фондове?

Борсовите индекси са група от акции, обединени, така че да отразяват състоянието на определен пазар – например американския, европейския или глобалния.

Индексите не са фондове, не са компании, не са актив, който сам по себе си може да се купи.

Те са статистически измерител – вид „кошница“, която показва как се представя даден сегмент от икономиката.

А инвеститорите ги използват по три основни начина:

За да следят пазара.

За да сравняват собствената си доходност.

За да инвестират в индексни фондове, които копират даден индекс.

Защо индексите са „барометър“ на световната икономика?

Индексите обобщават огромно количество информация - бизнес резултати, очаквания за растеж, лихвена политика, настроения на инвеститорите, политически и икономически събития. Когато един индекс расте, това означава, че повечето компании в него се представят добре или че пазарът очаква растеж. Когато пада, най-често има съмнения, риск, несигурност, рецесия или високи лихви.

Затова индексите служат като барометър - с един поглед виждаме как се движи дадена икономика, регион или сектор.

Как се конструират индексите?

Най-популярните индекси в света са пазарно претеглени. Това означава, че компаниите с по-голяма пазарна капитализация имат по-голямо тегло. Например в S&P 500 гиганти като Apple, Microsoft, Amazon имат много по-голяма тежест, отколкото дребни фирми.

Индексите имат набор от критерии за включване: капитализация, ликвидност, страна на регистрация, сектор и др. Компании, които не отговарят, могат да бъдат премахнати при ребалансиране.

Конструкцията на индексите обикновено включва няколко елемента:

Критерии за включване

Минимална пазарна капитализация

Ликвидност

Местоположение на компанията

Финансови показатели

Тежест на всяка акция.

Най-често – по пазарна капитализация.

Има и равнопретеглени индекси, но те са изключение. Периодични ребаланси S&P 500 например се обновява на тримесечие. Компаниите, които вече не отговарят на критериите, излизат, а нови влизат. Точно тази структура прави индексите живи, динамични и представителни.

ETF-ите, които ги следват, имитират тази структура — фондът купува пропорционално акции, така че движението на неговата цена да копира движението на индекса. Това автоматично обединява всяка акция и всеки сектор, без да трябва инвеститорът да мисли как.

Кои са най-големите и най-важни индекси?

S&P 500 включва 500 от най-големите публични компании в САЩ. Това е индекс, който отразява около 80% от цялата пазарна капитализация на американския пазар. Важен е, защото американската икономика е най-голямата в света и голяма част от световните технологични лидери са именно в този индекс.

S&P 500 е популярен, защото е широко диверсифициран в различни индустрии, исторически е носил средногодишна доходност около 8–10% след инфлация и е лесен за инвестиране чрез ETF-и.

МСSI World е глобален индекс, който включва над 1500 компании от 23 развити държави – САЩ, Канада, Великобритания, Япония, Австралия, Франция, Германия, Швейцария и др.

Въпреки името си, MSCI World не включва развиващи се държави като Китай, Индия или Бразилия.

Той е „светът на развитите пазари“.

STOXX Europe 600 събира 600 компании от 17 европейски държави, включително Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерландия, скандинавските страни и др. Интересното е, че включва компании от различни размери – големи, средни и малки. Така индексът става по-представителен за европейския пазар, отколкото по-тесните индекси като DAX или CAC.

STOXX Europe 600 е добър за инвеститори, които искат експозиция към европейската икономика, повече банков и индустриален сектор, по-малко зависимост от американските технологични гиганти.

Как може да инвестираме в индекси чрез борсово-търгувани фондове?

Можете да използвате европейски инвестиционни брокери или платформи. Съветът на експертите е да се избират ETF-и с ниски такси, висока ликвидност, ясна репликация на индекса. Може да се инвестира еднократно, или да се прави усредняване, най-често месечно, което намалява риска от „влизане в неподходящ момент“.

ETF-и върху широки индекси — като S&P 500, MSCI World, STOXX Europe 600 — са подходящи за дългосрочна стратегия, защото те дават диверсификация и не изискват дълбок анализ или избор на отделни компании. За инвеститорите, особено тези с дългосрочен хоризонт, важното е не да следят всеки ден, а да имат стабилен и диверсифициран портфейл — именно това предлагат индексите и ETF-ите.

Борсовите индекси са пулсът на икономиката, начин да следим растежа, риска и тенденциите в света. Индексите като S&P 500, MSCI World и STOXX Europe 600 са почти „готови портфейли“ — чрез тях получаваме експозиция към стотици компании наведнъж. Достъпът до тези портфейли обаче е чрез ETF-ите, чрез които може да се инвестира глобално, диверсифицирано и с малки ресурси.