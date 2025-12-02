Хронологията на протеста в София през погледа на репортерите на БНТ

В епицентъра на протеста в София снощи бяха репортерите на БНТ Милена Кирова и Виктор Борисов.

"Всичко започна на традиционното място за протестите, а именно Ларгото, така нареченият триъгълник на властта. Всичко започна мирно, тихо и спокойно, като имаше безброй призиви да не се стига до ескалация на напрежението, както от организаторите на протеста, даже имаше млади хора с листовки. Те ги раздаваха сред протестиращите. На тези листовки имаше две графи. Какво може да правим и какво не може да правим на този протест. Като в графата какво не можем да направим с червен цвят пишеше, разбира се, да няма език на омразата, да няма хвърляне на каквито и да било предмети. Въобще да не се стигне до ескалация. В центъра на София имаше изградена сцена, на която се качваха говорители. Тези говорители заявяваха своите позиции срещу бюджета за 2026 година. Настояха за пореден път този бюджет да бъде изтеглен и предупредиха, че ако бюджетът не бъде изтеглен, то ще поискат оставката и на правителството. След това всички тези хора се отправиха на шествие, отново мирно шествие по посока централата на ДПС", разказа Милена Кирова.

По думите ѝ почти до последно лидерите на протеста са били част от шествието.

"То премина покрай БНБ, премина покрай историческата сграда на Народното събрание, стигна до Софийския университет. Това, което ни направи впечатление на Софийския университет, че там беше абсолютен мрак. И всъщност протестиращите, с които разговаряхме в рамките на вечерта, ни казаха, че именно скрити зад мрака момчета с маски са влезли в протеста. Това са същите тези момчета с маски, които малко по-късно видяхме, както пред централата на ДПС, така и на бул. "Дондуков". Това са провокаторите", допълни Милена Кирова.

Виктор Борисов е видял точно кога провокаторите са се смесили с мирните протестиращи.

"Всъщност протестът беше много голям в сравнение с протестите от последните години, на които сме ставали свидетели и които сме отразявали. Аз бях близо до сградата на БНБ, където всъщност тези качулати момчета, мога да ви дам и точният час, той е 18.44 ч., в който те влязоха, защото те влязоха като агитка вкупом. Всъщност провокаторите още тогава бяха внедрени в протеста, но бяха активизирани по една система, която ние познаваме от протестите през 2013 и през 2020 г. , става въпрос за звуковия сигнал на взривяване на две последователни бомбички. Тези момчета дойдоха и пред централата на "ДПС-Ново начало" и всъщност там започна цялата провокация, защото протестиращите се отдръпнаха и останаха само провокаторите. "

Екипът на БНТ е видял, че се осъществяват проверки на изградените КПП-та.

"Аз лично бях свидетел, че хората се филтрираха и се преджобваха буквално. А сега как след едно КПП може да вкараш пиротехника, бомбички, също така видяхме, че имаше димки и други предмети, които впоследствие откривахме по улицата, аз поне нямам обяснение."

За реакцията на полицията Милена Кирова коментира:

"Първоначално полицията действително изчакваше. Имаше два плътни кордона пред сградата на ДПС. Трябва да отбележим обаче, че до тази сграда бяха стигнали и другите протестиращи. Понеже ние говорим за протестиращите и хората с маските. Всъщност това видяхме вчера. Хора, които застанаха с лицата си, които защитаваха каузата, за която са на площада, и тези, които скриха лицата си. Които всъщност скриха лицата си, но показаха агресията си. Все още към този момент, пред централата на ДПС, имаше протестиращи, мирно протестиращи. Даже част от тях пострадаха. Оказваха помощ и на полицията. Един протестиращ дойде и ни каза имаме ранен протестиращ, имаме ранен полицай, оказваме им помощ. Полицията изчакваше и в момента, в който вече летяха твърде много бомбички към полицаите, в момента в който бяха запалени и кофите за боклук, тогава те решиха да настъпят. Като стигнаха до това ключово място, кръстовището на "Васил Левски" и на "Дондуков", и там буквално по протежението на всички улици образуваха полицейски кордон. Момчетата с маските се разбягаха в четири посоки. Тогава и жандармерията се разбяга след тях в четири посоки. Тогава се стигна и до сълзотворния газ, тогава се извадиха палките, тогава дойдоха полицаите на мотоциклети отново с палки и в един момент ние тъкмо се опитвахме да стигнем до кръстовището, просто чухме "Бягайте" и тръгнахме да бягаме заедно с тях, без да знаем въобще какво се случва. След това едни студенти от НАТФИЗ, всъщност, които бяха доста по-напред, ни разказаха какво се е случило. "

"Всъщност, преди протеста, жандармерията беше отцепила централата на "Врабча" и протестиращите стигнаха до нея, имаше скандирания, имаше всичко, което беше нормално за един протест. Агитката се изолира сама. Тя застана на отделно място и сама започна да хвърля предмети по сградата. И всъщност, когато агитката започна да скандира срещу самата полицията, тъй като протеста не скандираше срещу полицията, именно тогава са изкарали лютивия спрей и тогава бяха разпръснати тези провокатори, защото те, всъщност, започнаха и с взлома", допълни Виктор Борисов.

