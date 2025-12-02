Възстановено е движението на градския транспорт в центъра на София

На кръстовището на бул. "Дондуков и бул. "Васил Левски" в центъра на София вчера се стигна до погром. Все още има много отломки, колчета, които бяха изкъртени, бутилки, които бяха хвърлени срещу полицаи, както и изкъртени водосточни тръби.

Движението на градския транспорт е възстановено. Трамвайите си движат по "Дондуков", движат се и тролеите по булевард "Васил Левски". В момента полицаите отцепват само района между паметника на Васил Левски и Софийска математическа гимназия, както и района на "Дондуков" за коли. Движат се само и единствено коли на хора, които живеят в района, тъй като в момента почистващи машини на Столичната община преминават през двата булеварда, за да почистят всички отломки от вчерашния протест. От полицията, уточниха, че след като бъде почистен булевардът, ще бъде възстановено и движението за автомобили.

Вижте прякото включване на Теодора Георгиева