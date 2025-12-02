Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета

Нова среща между синдикати, работодатели и представители на финансовото министерство. На нея се очаква да станат ясни корекциите в бюджета за догодина.

Синдикатите настояват за увеличение на заплатите в бюджетния сектор вместо с 5%, с 10 на сто. За това ще са нужни около 300 млн. евро допълнително. От бизнеса пък категорично искат отпадане на ръста на данък дивидент, както и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очаква се осигурителната тежест да се намали наполовина и да стане 1 процентен пункт.

Властта вече обяви, че план-сметката няма да бъде изтеглена от парламента, а депутатите ще внесат промените, като свои предложения за второ четене.