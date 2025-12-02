БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Очаква се осигурителната тежест да се намали наполовина и да стане 1 процентен пункт

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нова среща между синдикати, работодатели и представители на финансовото министерство. На нея се очаква да станат ясни корекциите в бюджета за догодина.

Синдикатите настояват за увеличение на заплатите в бюджетния сектор вместо с 5%, с 10 на сто. За това ще са нужни около 300 млн. евро допълнително. От бизнеса пък категорично искат отпадане на ръста на данък дивидент, както и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очаква се осигурителната тежест да се намали наполовина и да стане 1 процентен пункт.

Властта вече обяви, че план-сметката няма да бъде изтеглена от парламента, а депутатите ще внесат промените, като свои предложения за второ четене.

#работодатели #бюджет #синдикати

Последвайте ни

ТОП 24

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
1
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
2
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
3
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
4
Почина финансистът Емил Хърсев
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
5
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
6
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Политика

Ивайло Мирчев: Вътрешният министър трябва да подаде оставка
Ивайло Мирчев: Вътрешният министър трябва да подаде оставка
Николай Денков: Организираните провокатори не могат да подменят мирния протест Николай Денков: Организираните провокатори не могат да подменят мирния протест
Чете се за: 00:22 мин.
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Чете се за: 01:27 мин.
Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от група хулигани Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от група хулигани
Чете се за: 01:27 мин.
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи 10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Мъгливо утро, слънчев следобед днес Мъгливо утро, слънчев следобед днес
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне днес с ирландския президент и ще говори пред...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Възстановено е движението на градския транспорт в центъра на София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ