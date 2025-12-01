БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.
Ескалация на напрежението по време на протеста пред...
Чете се за: 03:22 мин.
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Това заявява лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" във Фейсбук

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България. Това заяви Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на "ДПС- Ново начало" във Фейсбук. Той отправи критики към президнета Румен Радев.

"Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!

Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!
Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!

Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.
Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!
И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!

Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!

А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!"

#пеевски #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
2
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
3
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
4
Почина финансистът Емил Хърсев
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
5
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
6
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Политика

Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер
Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.
София и Рим координират позиции за конкурентоспособността на ЕС и зеления преход София и Рим координират позиции за конкурентоспособността на ЕС и зеления преход
Чете се за: 01:30 мин.
Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката? Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката?
Чете се за: 01:37 мин.
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания "Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
Чете се за: 04:40 мин.
България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пожар в колектор спря тока в част от центъра на София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Чете се за: 08:05 мин.
У нас
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ