БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от група хулигани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

"Изключително болезнено е да наблюдавам как се руши градът", коментира кметът Терзиев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група хулигани. Това коментира кметът на София Васил Терзиев в ефира на БНТ.

"Изключително болезнено е да наблюдавам как се руши градът", коментира кметът Терзиев.

Той уточни, че е пострадала една централа на ГЕРБ, както и полицейски коли, бусове, има и много запалени кофи.

За проблемите с електрозахранването в част от столицата, той каза:

"Имаше пожар в подстанция Рила. Има предположение, че може и да е била запалена", обясни той.

Той каза, че не може да коментира дали полицията е достатъчно добре подготвена.

"Не бих могъл да коментирам за това полицията, доколко е била подготвена. Там въпросът е по-скоро към министър Митов", обясни той.

"Но сами виждате какъв е крайният резултат. Крайният резултат е, че от един изключително мирен протест се стигна до това да се вандализира градът".

От думите му стана ясно, че не знае кои са провокаторите на протеста.

Той увери, че в момента, в който приключат безредиците, ще започне почистването и градския транспорт ше бъде възстановен утре.

#ескалация на протеста #Васил Терзиев #щети

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
2
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
3
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
4
Почина финансистът Емил Хърсев
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
5
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
6
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Общество

Няма тежко пострадали при протеста в София
Няма тежко пострадали при протеста в София
Николай Денков: Организираните провокатори не могат да подменят мирния протест Николай Денков: Организираните провокатори не могат да подменят мирния протест
Чете се за: 00:22 мин.
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер
Чете се за: 01:22 мин.
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО) Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 03:50 мин.
40 години от първия случай на СПИН у нас: Как се е променил ХИВ и има ли уникален български вирус? 40 години от първия случай на СПИН у нас: Как се е променил ХИВ и има ли уникален български вирус?
Чете се за: 03:00 мин.
Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пожар в колектор спря тока в част от центъра на София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Чете се за: 08:05 мин.
У нас
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ