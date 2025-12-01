Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от група хулигани

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група хулигани. Това коментира кметът на София Васил Терзиев в ефира на БНТ.

"Изключително болезнено е да наблюдавам как се руши градът", коментира кметът Терзиев.

Той уточни, че е пострадала една централа на ГЕРБ, както и полицейски коли, бусове, има и много запалени кофи.

За проблемите с електрозахранването в част от столицата, той каза:

"Имаше пожар в подстанция Рила. Има предположение, че може и да е била запалена", обясни той.

Той каза, че не може да коментира дали полицията е достатъчно добре подготвена.

"Не бих могъл да коментирам за това полицията, доколко е била подготвена. Там въпросът е по-скоро към министър Митов", обясни той. "Но сами виждате какъв е крайният резултат. Крайният резултат е, че от един изключително мирен протест се стигна до това да се вандализира градът".

От думите му стана ясно, че не знае кои са провокаторите на протеста.

Той увери, че в момента, в който приключат безредиците, ще започне почистването и градския транспорт ше бъде възстановен утре.