Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.
Ескалация на напрежението по време на протеста пред...
Чете се за: 03:05 мин.
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Това заявява в позиция лидерът на "Продължаваме Промяната"

Снимка: БТА/Архив
Ето позицията на лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев:

"Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централата на ДПС и към централата на ГЕРБ, където сме в момента. След като шествието е минало покрай централата на ДПС, са се появили провокатори. Имало сблъсък с полицията, в това число използване на сълзотворен газ, доколкото разбрах. Другото нещо, което разбрахме и затова маршрутът на шествието беше променен, е че бул. "Васил Левски", по цялото протежение от Софийския университет до парка на НДК, е без осветление. - Защо? - Трябва да питате МВР. Защото това беше част от маршрута, за да може да дойде шествието тук. Оставено е без осветление и имало агитки по улиците. Така, че това е абсолютно безобразие. Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер, защото той успя от мирен протест и мирно шествие да позволи агитки да удрят полицаи."

#протест Бюджет 2026 #протест срещу бюджета #Асен Василев

