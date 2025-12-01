БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Запази

Те струват 20 лв. за гражданите и 200 лева за юридическите лица

Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Пакетите с първите български евромонети бяха пуснати в продажба от днес. Те струват 20 лв. за гражданите и 200 лева за юридическите лица, като вътре има от всички номинали. Пред БНБ се извиха опашки от сутринта, не само за стартовите европакети, но и заради последната златна монета в левове.

Християн Прашков, мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка: "Това са изцяло български евромонети, изсечени от БНБ, единственото условие е, че преди 1 януари не следва да влизат в обращение."

От сутринта пред БНБ се виеше опашка, съпроводена с типичното блъскане. Наложи се чакащите помежду си да направят списък кой за какво е, а хората се разминаха в оценката си за организацията.

- Вие сте за стартовия пакет?
- И за златната.
- Заповядайте.
- И аз искам стартов пакет, алооо…
- Влезте вътре и вижте какво се случва.
- Защо не инсталираха и компютър тука, да се види номер.
- Това е тотална дезорганизация. И ако това ни е националната банка, не знам…
- Не беше много сложно. Абсолютно без проблем влязох за 5 минути и ги взех само единствено, защото са първите пуснати. И да имам. Каквото и да стане да си имам един пакет.

БНТ: Доста напрежение се получи…

- Това е заради тази златна монета, която не виждам причина да е толкова желана. Не е въпрос на нерви, няма никой желаещ да купува евро в момента.

БНТ: Вие от стартовия пакет ли си купихте?

- От всичко, което дават в банката.

БНТ: Доволна ли сте?

- О, да, натежава ми чантата.

След 4 часа редене Ивайло е сред късметлиите, които нямат интерес към еврото, но вече притежават златната възпоменателна монета „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ с номинална стойност 100 лева. БНБ я пусна в тираж 3000 броя.

- Това е златната монета. Ето - Патриарх Евтимий. Последната българска.

БНТ: Колко струва?

- 2500 лв.

Всеки гражданин може да си купи два такива пакета на една транзакция, от БНБ, търговските банки и Български пощи. Юридическите лица могат да си купят първите български евромонети само от банките. Също така трябва да знаем, че тези пакети ще се продават до края на годината.

Различното е, че на задната страна на монетите пише "България" и запазват и сегашните символи на българските стотинки и левчета. Лицевата им страна е обща за всички. В пакета за гражданите има например има 9 броя от 1 цент и 2 от 2 евро, или общо 42 броя монети, а за бизнеса - 10 пъти повече.

Християн Прашков, мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка: "В стартовия пакет евромонети можете да видите абсолютно всички номинали, които са налични на пазара - от 1 евроцент до 2 евро. Като това сa 42 броя монети на обща стойност 10.23 евро и се продават за 20 лева. Пакетът за юридически лица представлява 10 пакета за физически лица на стойност 102 евро и 30 цента."

"Български пощи" се снабдяват по график с пакетите и от сряда вече те ще са във всички клонове.

снимки: БТА

#преход към еврото #България и еврото #евромонети

Водещи новини

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР) Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 03:12 мин.
По света
"Българската Коледа": 550 деца и 26 болници са били...
Чете се за: 02:37 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ