Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети

Пакетите с първите български евромонети бяха пуснати в продажба от днес. Те струват 20 лв. за гражданите и 200 лева за юридическите лица, като вътре има от всички номинали. Пред БНБ се извиха опашки от сутринта, не само за стартовите европакети, но и заради последната златна монета в левове.

Християн Прашков, мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка: "Това са изцяло български евромонети, изсечени от БНБ, единственото условие е, че преди 1 януари не следва да влизат в обращение."

От сутринта пред БНБ се виеше опашка, съпроводена с типичното блъскане. Наложи се чакащите помежду си да направят списък кой за какво е, а хората се разминаха в оценката си за организацията.

- Вие сте за стартовия пакет?

- И за златната.

- Заповядайте.

- И аз искам стартов пакет, алооо…

- Влезте вътре и вижте какво се случва.

- Защо не инсталираха и компютър тука, да се види номер.

- Това е тотална дезорганизация. И ако това ни е националната банка, не знам…

- Не беше много сложно. Абсолютно без проблем влязох за 5 минути и ги взех само единствено, защото са първите пуснати. И да имам. Каквото и да стане да си имам един пакет.

БНТ: Доста напрежение се получи…

- Това е заради тази златна монета, която не виждам причина да е толкова желана. Не е въпрос на нерви, няма никой желаещ да купува евро в момента.

БНТ: Вие от стартовия пакет ли си купихте?

- От всичко, което дават в банката.

БНТ: Доволна ли сте?

- О, да, натежава ми чантата.

След 4 часа редене Ивайло е сред късметлиите, които нямат интерес към еврото, но вече притежават златната възпоменателна монета „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ с номинална стойност 100 лева. БНБ я пусна в тираж 3000 броя.

- Това е златната монета. Ето - Патриарх Евтимий. Последната българска.

БНТ: Колко струва?

- 2500 лв.

Всеки гражданин може да си купи два такива пакета на една транзакция, от БНБ, търговските банки и Български пощи. Юридическите лица могат да си купят първите български евромонети само от банките. Също така трябва да знаем, че тези пакети ще се продават до края на годината.

Различното е, че на задната страна на монетите пише "България" и запазват и сегашните символи на българските стотинки и левчета. Лицевата им страна е обща за всички. В пакета за гражданите има например има 9 броя от 1 цент и 2 от 2 евро, или общо 42 броя монети, а за бизнеса - 10 пъти повече.

Християн Прашков, мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка: "В стартовия пакет евромонети можете да видите абсолютно всички номинали, които са налични на пазара - от 1 евроцент до 2 евро. Като това сa 42 броя монети на обща стойност 10.23 евро и се продават за 20 лева. Пакетът за юридически лица представлява 10 пакета за физически лица на стойност 102 евро и 30 цента."

"Български пощи" се снабдяват по график с пакетите и от сряда вече те ще са във всички клонове.

снимки: БТА