40 години от първия случай на СПИН у нас: Как се е променил ХИВ и има ли уникален български вирус?

Днес се навършват точно 40 години от регистрирането на първият серопозитивен българин с ХИВ. Вторият е моряк. И двамата все още са живи. Този суперконтрол върху вируса на СПИН е рядкост въобще в света, а у нас те са двама. Как се е роменил ХИВ за това време и има ли уникален български вирус?

Далечната 85-ва година. Светът вече e осъзнавал, че е изправен пред една тежка и смъртоносна епидемия. И случаят в Плевен не е неочакван.

Проф. Радка Аргирова, вирусолог: "Първият регистриран не беше български гражданин. Той беше нигерийски студент. Почина буквално за два дни."

За да не позволи епидемията да навлезе в страната, нашите власти започват да правят задължителни тестове на всички пристигащи от чужбина - чужденци, моряци, международни шофьори.

Проф. Радка Аргирова, вирусолог: "Първият български пациент си беше от моряците от Черноморския флот в Бургас. Според него се беше заразил поне две години по-рано."

На задължителен тест минават и други, в категорията "рискови". Като болните с хемофилия, заради нуждата от често кръвопреливане.

Проф. Радка Аргирова, вирусолог: "Хемофилиците са много сериозна рискова група и открихме тогава 10 души сред нашите хемофилици."

Повече от 40 години сред човешката популация, и под натиска на няколко генерации лекарства, ХИВ вирусът не се е променил особено.

Доц. Ивайло Алексиев - завеждащ Национална референтна лаборатория по ХИВ: "Вирусът не става по-агресивен. Той винаги се стреми да остава в неговия див тип. Мутациите го отслабват, но му помагат да избяга от лекарствата."

И въпреки че се стреми да се върне към дивия си тип, все пак натрупва промени, които могат да го определят дори като народност.

Доц. Ивайло Алексиев - завеждащ Национална референтна лаборатория по ХИВ: "Има уникални варианти, които са открити в страната. Наричат се циркулиращи рекомбинантни форми - когато един човек се инфектира с повече от един суб тип."

Тези форми доказват, че първите инфектирани са внесли в страната вируси от цял свят. И пак към нашата уникалност, е за отбелязване, че въпреки успешните терапии, които практически зануляват риска от предаване на вируса, все още държим ниво на новозаразени. 300 са те за тази година.



