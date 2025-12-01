Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)

Протести изпълниха и градските площади на много места в страната.

ВАРНА

Протестът във Варна започна точно в 18:00 часа, както беше обявен, пред сградата на областната администрация. Недоволните граждани заявиха, че няма реални действия за преработване на бюджета, след като той беше оттеглен. Това според тях поражда опасения, че предвидените финансови мерки ще се отразят негативно на гражданите и бизнеса. Протестиращите казаха още, че не искат да бъдат ограбвани. Техните протести преминаха в шествие по главните варненски булеварди и стигнаха до сградата на общината, където имаше кратко обръщение към протестиращите от кмета Благомир Коцев.

- Просто тези хора се подиграват с нас. Трябва да им покажем, че от нас зависи, не от тях. - Недоволство от приемане на бюджет без някой да ни иска мнението и това, което трябва да плащат нашите деца след необмислени решения.

Благомир Коцев – кмет на Варна: "Ние сме тук заради бюджета. Бюджетът, който трябва да отразява един справедлив, едно справедливо разпределение на нашите блага, а той не го направи. Този бюджет трябваше да бъде такъв, че да бъде удовлетворяван за тези, които имат нужда."

ПЛОВДИВ

И в Пловдив недоволни граждани излязоха на протест за справедлив бюджет на държавата. Хората започнаха да се събират на площад "Съединение" още в 18:00 часа. С плакати, свирки и лозунги те настояха за преработване на бюджет 2026, за повече прозрачност и срещу партийните сделки.

Мотото на обявения протест е "Стига Айляк, ограбват ни!". По-късно множеството ще се отправи на протестно шествие през центъра на града. Многобройни патрули на полицията са разположени на ключови точки в центъра на града, за да охраняват протеста и да се избегнат провокации. Направени са и множество заграждения, за да се регулира движението.

- Поводът е бюджета, по-скоро като провокация бюджета, но този протест според мен особено за Пловдив е много назрял за редица теми и наистина имаме нужда да покажем, че градът не спи. - Не просто заради бюджета, а заради всичко, което се случва в страната затова, че няма просто отговорност на политиците, беззаконие, аз искам да си остана в България, искам децата ми да живеят в България, искам родителите ми да живеят достоен живот. - Тук съм заради безобразията, които се случиха през последно време и най-вече това, което се случва с този отвратителен бюджет, с който се готвят отново да ни ограбят и не на последно място от наглото поведение на тези, които извършват тези безобразия - просто не може повече така.

БЛАГОЕВГРАД

"Благоевград не спи! Да спрем кражбите в бюджета" - под това мото протича протеста в Благоевград. Недоволните се събраха пред сградата на общината. Те настояха да бъдат чути исканията им за оттегляне и преработка на бюджета и издигнаха плакати с призив за спиране на кражбите. Обявиха, че пишат слаб 2 за реформи, комуникация и визия.

Протестът беше обявен като студентски без да е подкрепен от партии. "Не искаме да плащаме, за да крадат те" - заявиха организаторите и се обявиха против бюджета, който бърка в джоба на българите.

БУРГАС

В Бургас протестиращите срещу бюджета се събраха на площада през общината. Недоволството започна с леко напрежение, след като трима души изтръгнаха и счупиха флаговете на Европейския съюз, развявани от част от хората. Полицията отстрани мъжете. Полетяха и няколко яйца, с които бяха оцелени самите протестиращи.

Хората настояха управлявашите да подадат оставка.

