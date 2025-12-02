БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Ескалация на напрежението по време на протеста в центъра на София

Няма тежко пострадали при протеста в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

8 линейки са на терен по време на недоволството в София

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

8 линейки са на терен по време на протеста в София. Това заяви говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска. От думите й стана ясно, че не може да се конкретизира колко души са потърсили Спешна помощ, тъй като ситуацията е "динамична", но няма информация за тежко пострадали хора.

"Много е динамична ситуацията. Ще ви забуди, ако ви дам точна бройка. Има няколко човека, които спешните екипи са хоспитализирали. Спешните екипи преглеждат всеки, който заяви, че има някакъв дискомфорт или че нещо друго се е случило", обясни Катя Сунгарска.

ОТ думите й стана ясно, че няма тежко пострадали при протеста:

"Нямам информация за много тежко пострадали, за животозастрашаващо състояние на някои от пострадалите. Мисля, че няма тежко пострадали...Доколкото разбирам травматизъм от някакви удари, може би, или от предмети", каза Катя Сунгарска.

#Катя Сунгарсдка #ескалация на протеста #Спешна помощ

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
2
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
3
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
4
Почина финансистът Емил Хърсев
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
5
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
6
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Общество

Николай Денков: Организираните провокатори не могат да подменят мирния протест
Николай Денков: Организираните провокатори не могат да подменят мирния протест
Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от група хулигани Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от група хулигани
Чете се за: 01:27 мин.
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер
Чете се за: 01:22 мин.
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО) Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 03:57 мин.
40 години от първия случай на СПИН у нас: Как се е променил ХИВ и има ли уникален български вирус? 40 години от първия случай на СПИН у нас: Как се е променил ХИВ и има ли уникален български вирус?
Чете се за: 03:00 мин.
Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре Президентът Румен Радев: Насилието трябва да спре
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Няма тежко пострадали при протеста в София
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожар в колектор спря тока в част от центъра на София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Чете се за: 08:05 мин.
У нас
Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ