Няма тежко пострадали при протеста в София

8 линейки са на терен по време на протеста в София. Това заяви говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска. От думите й стана ясно, че не може да се конкретизира колко души са потърсили Спешна помощ, тъй като ситуацията е "динамична", но няма информация за тежко пострадали хора.

"Много е динамична ситуацията. Ще ви забуди, ако ви дам точна бройка. Има няколко човека, които спешните екипи са хоспитализирали. Спешните екипи преглеждат всеки, който заяви, че има някакъв дискомфорт или че нещо друго се е случило", обясни Катя Сунгарска.

ОТ думите й стана ясно, че няма тежко пострадали при протеста: