Ескалация на напрежението по време на протеста в центъра на София

Ивайло Мирчев: Вътрешният министър трябва да подаде оставка

Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Причината са неадекватните действия на полицията, подчерта той

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Вътрешният министър на секундата трябва да подаде оставка за неадекватните действия на полицията, заяви Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

По думите му на всеки протест има провокатори.

"Понякога те са платени, понякога се самоорганизират. Това полицията много добре го знае. Ние бяхме предупреждавали за това. И опитаха да опорочат най-големия протест за последните 35 години. Майки дойдоха с децата си на протеста. Това беше един мирен, съвсем нормален протест. До момента, в който полицията не се отдръпна. И тогава, когато тя се отдръпна, се случиха и тези неща. Отговорността за това нещо е изцяло на вътрешния министър", коментира пред БНТ Ивайло Мирчев.

Според него полицията иска да има ескалация и има предварителни сценарии за това.

"И голямата цел беше този огромен протест. Вместо да се говори за това, че над 50 000 души ще излязат срещу властта се случи точно обратното и това беше целта на тези, които подготвяха този сценарий. Изключително недостойно. Това не са държавници и това не може да става в европейска страна. Казах го на Борисов, казах го на премиера, казах го и на Митов. Митов надявам се вече ще подаде оставката", подчерта Ивайло Мирчев.

Относно това дали протестите ще продължат той коментира:

"Предстои да видим каква ще бъде реакцията на властта след този най-голям протест за последните 35 години, непартиен. Този протест е ясен сигнал за това, че хората са истински гневни, защото беше национален, беше във всички градове", каза още Ивайло Мирчев.

#Даниел Митов #Ивайло Мирчев #вътрешен министър #оставка #протест

