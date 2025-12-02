Зеленски ще се срещне днес с ирландския президент и ще говори пред парламента в Дъблин

След Париж украинският президент Володимир Зеленски и съпругата му Олена пристигнаха в Дъблин.



В програмата на Зеленски има срещи с представители на правителството и участие в ирландско-украински бизнес форум.

Днес специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стийв Уиткоф е в Москва за разговори с руския президент Владимир Путин. Вашингтон изрази оптимизъм относно перспективите за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна. На този фон Русия обяви, че е поела контрола над ключовия град Покровск.