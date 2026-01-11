Външното министерство на РСМ осъди нападението срещу българското посолство в Скопие

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди „инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие”, пишат медиите в страната.

Според съобщението от МВР в Северна Македония, което беше публикувано на "Фейсбук" страницата на институцията „чрез системата за видеонаблюдение служителят по сигурността на посолството (на България) е забелязал повреда на стъклото на входната врата на обекта”.

„Според установеното до момента, повредата е причинена от лице, което към момента е в неизвестност, което е повредило стъклото на входната врата с удар с ръка. На мястото на инцидента са предприети съответни полицейски мерки, а компетентните служби работят по изясняване на случая и установяване на всички обстоятелства, свързани с инцидента. Вземат се мерки за пълно изясняване на случая”, съобщиха от вътрешното министерство в Скопие.

По-рано днес от българското министерство на външните работи определиха случилото се като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и настояха „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им”.

