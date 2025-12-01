Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна

Двамата президенти разговаряха в Елисейския дворец
Володимир Зеленски и Еманюел Макрон обсъдиха усилията за мир в Украйна по време на среща в Елисейския дворец.
Президентите на Франция и Украйна са провели разговор и с американския специален пратеник Стив Уиткоф и ръководителя на украинската преговорна делегация Рустем Умеров, които втори ден преговарят във Флорида по плана на Вашингтон.
Макрон и Зеленски за разговаряли още с британския премиер Киър Стармър и други европейски лидери. В Екс Зеленски коментира, че войната трябва да приключи възможно най-бързо и мирът да бъде устойчив.
During our several-hour talks, @EmmanuelMacron and I assessed a great many details. The main focus was on negotiations to end the war and on security guarantees. Peace must become truly durable. The war must end as soon as possible. Much now depends on the involvement of every… pic.twitter.com/F2wh2C5dq7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025