БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази

Двамата президенти разговаряха в Елисейския дворец

Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Снимка: БТА
Слушай новината

Володимир Зеленски и Еманюел Макрон обсъдиха усилията за мир в Украйна по време на среща в Елисейския дворец.

Президентите на Франция и Украйна са провели разговор и с американския специален пратеник Стив Уиткоф и ръководителя на украинската преговорна делегация Рустем Умеров, които втори ден преговарят във Флорида по плана на Вашингтон.

Макрон и Зеленски за разговаряли още с британския премиер Киър Стармър и други европейски лидери. В Екс Зеленски коментира, че войната трябва да приключи възможно най-бързо и мирът да бъде устойчив.

#преговори за мир в Украйна # Еманюел Макрон # Володимир Зеленски #елисейски дворец

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
Отиваш на протест - минаваш през КПП
4
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
5
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
6
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Европа

България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE
България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE
Рядка бутилка шампанско от сватбата на Даяна и Чарлз излиза на търг в Дания Рядка бутилка шампанско от сватбата на Даяна и Чарлз излиза на търг в Дания
Чете се за: 02:20 мин.
Путин се среща утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф Путин се среща утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф
Чете се за: 01:00 мин.
Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир и трябва да подготвим Украйна да издържи Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир и трябва да подготвим Украйна да издържи
Чете се за: 01:35 мин.
Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм" Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм"
Чете се за: 03:30 мин.
Среща на военните министри на ЕС: Обсъждат подкрепата за Украйна Среща на военните министри на ЕС: Обсъждат подкрепата за Украйна
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Отиваш на протест - минаваш през КПП
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
От МВР категорични: Няма спирани отпуски От МВР категорични: Няма спирани отпуски
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
По света
С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Сигурност и правосъдие
Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Карлос Насар: Ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради...
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ