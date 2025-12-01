БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево с до 14° - от сряда облаци и дъжд

В събота обаче ще вали в почти цялата страна

Снимка: БТА
В следобедните часове облачността почти навсякъде ще намалее и над страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат по-високи в сравнение с вчера - между 9° и 14°, в София около 10°, по Черноморието между 11° и 14°.

През нощта вятърът ще отслабне и на много места в низините и около водните басейни ще се образуват мъгли. Минималните температури утре ще бъдат от минус 1° до 4°, в София около 0°, по Черноморието 6 - 7°, а максималните стойности ще са между 7° и 12°, в София около 8°.

Преди обяд на места в низините и около водните басейни все още ще има мъгли, но в следобедните часове ще преобладава слънчево време.

Ще е почти тихо, в източните райони и по Черноморието със слаб вятър от изток-югоизток. И на морския бряг утре ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 11° и 14°.

Над планините ще има разкъсана средна и висока облачност. След ветровитото време днес утре вятърът ще е слаб и умерен вече с посока от югозапад.

Температурите слабо ще се повишат и максималните по най-високите върхове ще бъдат от минус 4 ° на Мусала до минус 1° на Черни връх.

През следващите дни температурите слабо ще се повишат. Отново ще бъде предимно облачно, а на много места в страната и мъгливо.

Ще има и райони със слаби превалявания, в сряда и четвъртък, главно в Западна България, а в петък и на изток.

В събота валежи ще има в почти цялата страна, по-значителни по количество в Южна и Източна България.

Вятърът ще е умерен, в източните райони временно силен, от североизток и максималните температури ще се понижат.

